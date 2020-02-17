Легендарний Sting їде в Київ: перші деталі

Культовий Sting повертається до України з великим сольним концертом
Sting їде у Київ. У столиці України зірка представить свою нову програму під назвою My Songs.
Як стало відомо Styler, виступ британського артиста відбудеться 6 жовтня у Палаці Спорту.
My Songs - це розкішне і динамічне шоу, яке демонструє його найулюбленіші пісні, написані протягом усієї кар’єри 17-разового лауреата премії Grammy як із The Police, так і в якості сольного виконавця.
У Києві музикант перенесе шанувальників у музичну подорож у часі завдяки хітам "Fields of Gold", "Shape of my Heart", "Roxanne", "Demolition Man" та іншим. Всі ці шедеври, що увійшли до золотої колекції світової музики, будуть виконані у супроводі вражаючого рок-ансамблю.
Englishman In New York
Sting - Englishman In New York
Don't Make Me Wait
Sting, Shaggy - Don't Make Me Wait
Fields Of Gold
Sting - Fields Of Gold
Desert Rose
Sting - Desert Rose
Shape Of My Heart
Sting - Shape Of My Heart
Додамо, що продаж квитків на шоу розпочнеться 18 лютого (з 10:00 до 17:00) для членів Fan Club та 19 лютого (з 10:00) для загальної публіки.
До речі, 6 червня 2019 року Sting міг виступити у Львові. Але через заміну газону на "Львів Арені", а також матч національної збірної України з футболу, концерт довелося скасувати.
Відзначимо також, що легендарний британський рокер приїжджав до Києва в 2017 році. Тоді ще не така популярна, як сьогодні, Христина Соловій на честь концерту знаменитості дуже оригінально виконала кавер-версію пісні "Stolen car".