Легендарний баскетболіст Шакіл О'Ніл розповів неймовірну історію про свого батька

Олімпійський чемпіон і чемпіон світу, зірка НБА Шакіл О'Ніл поділився неймовірною історією з життя та про урок, який дав йому батько.

Він розповів, що батько після невдалої гри подзвонив йому і попросив негайно прилетіти додому. А там він показав синові дивну картину.

"Одного разу, після поразки в матчі з "Нікс", в якому я зіграв огидно, мені зателефонував батько. Він сказав мені тягнути свій зад на літак і летіти додому. Він запитав, чи можу я впоратися з тиском, я ж відповів, що тиск взяв верх. Тоді він сказав мені сісти в машину і відвіз мене до безхатньої сім'ї, яка жила посеред вулиці. Там були чоловік, жінка і двоє дітей. Ми зупинилися, і батько сказав мені: "Ось чортовий тиск". Він велів мені піклуватися про цю сім'ю, і я знайшов їм житло на цілий рік. Тиск полягає не в тому, що ти гравець НБА, – тиск відчуваєш, коли не можеш сказати, коли ти будеш їсти в наступний раз", - цитує слова О'Нілу видання "Сьогодні".

Як з'ясувалося, цей епізод став дуже важливим в житті легендарного баскетболіста. Крім спортивної кар'єри Шакіл О'Ніл був дуже активний в соціальному житті. Він знімався в кіно, займався громадськими справами, випустив кілька музичних дисків, написав автобіографію і став обличчям комп'ютерних ігор, навіть працював помічником шерифа.

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