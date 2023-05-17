"Легенда украинской эстрады": умер известный композитор и музыкант Левко Дутковский

Чем запомнился украинцам Лев Дутковский

"В родных Черновцах, которые так воспевал и которыми так гордился, в кардиологическом центре, после перенесенного инфаркта и коронавируса, 16 мая 2023 года около 20 часов умер один из основателей украинской эстрадной песни, великий учитель, композитор, музыкант. Легенда украинской эстрады, основатель знаменитого на весь мир ВИА "Смерічка", - написал Маслий.

Именно Дудкивский способствовал профессиональному взлету карьеры Назария Яремчука, Василия Зинкевича, Софии Ротару, Иво Бобула, Людмилы Артеменко и многих других.

Левко Дутковский умер в возрасте 80 лет (фото: facebook/Mykhajlo Masliy)

В 60-х и 70-х годах прошлого века именно "Смерічка", основанная Дутковским, дала украинской эстрадной песне новую музыкальную волну. Группа гастролировала по всей Украине и неоднократно выступала за границей. Участвовал в престижных фестивалях, где не раз побеждала.

"Дутковский первый начал сочетать ритмы, гармонию поп- и рок-музыки с народным гуцульским, буковинским, общеукраинским мелосом и фольклором, производя таким образом свой собственный стиль, создав высокопрофессиональный коллектив, на который равнялись, у которого учились. Из всесоюзного радио- и телеэфира звучала украинская песня в исполнении "Смерічки", - пишет Маслий.

Левко Дутковский посодействовал певческой карьере многих украинских артистов (фото: facebook/Mykhajlo Masliy)

Также Дудковский является автором многих известных песен, таких как "Незрівнянний світ краси", "У Карпатах ходить осінь", "Горянка", "Сніжинки падають", "Матіоли цвіт", "Черешневий гай", "Якщо любиш, кохай".

Левко Дудковский с Владимиром Ивасюком (фото: сайт: ivasyuk.org.ua)

Сам композитор говорил: "Нужно петь не чужое, а свое родное, украинское", вспоминают близкие. Этого кредо Дутковский придерживался всю жизнь.

Народный артист Украины удостоен многих наград. Музыкант стал лауреатом всеукраинских фестивалей как композитор (1988, 1997, 1998, 2001 гг). Дутковский является победителем фестиваля "Шлягеры ХХ века" за народное признание песни "Якщо любиш, кохай".

Имя музыканта занесено на "Аллею Звезд" в Черновцах. А также Дутковский является кавалером ордена "За заслуги" III и II степеней.