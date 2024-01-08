Легенда Мариуполя. Умер журналист, которого чудом спасли во время российского вторжения

Юрий Некрасовский в Мариуполе был человеком-легендой. Он был первым в городе, кто основал туристический клуб и стал развивать туризм на машиностроительном заводе "Азовмаш", а затем на городском уровне.

Он вдохновлял людей изучать свою страну, путешествовать и исследовать. Некрасовский – инженер, журналист, писатель, автор нескольких книг. Последняя была написана им к 100-летию комбината имени Ильича "Огненный век".

Полномасштабное вторжение россиян Юрий встретил в Мариуполе в своей квартире. Уже в первые дни 9-этажное здание, где он жил, было сожжено военными РФ. Реликвии, огромная филателистическая коллекция – сгорели, любимый кот Некрасовского – погиб. А его самого спасли соседи, донесшие до укрытия. Там он чуть не погиб от голода, потому что не имел силы ходить.

Друзья помогли доставить Юрия в больницу, где оккупанты устроили госпиталь.

"Я стал заложником у россиян и голодал почти две недели. Этот кошмар (мерзавцы из российской администрации это называли "питанием") – один раз в день в 16.00 в виде одного стакана пойла из 4-5 макарон, 2-3 кусочков картофеля, 100 граммов хлеба (причем, далеко не всегда; думаю, могли разворовать) и горячей воды (тоже 100 граммов) даже без соли. Можно было за 2-3 недели умереть от голода, чего я сам уже хотел. Из-за голода я потерял 14,5 кг веса, уже ничего не чувствовал", - рассказывал он о своем 2022 году.

Случайно в больнице его обнаружила бывшая туристка. Она помогла найти друзей, которые вывезли больного и беспомощного человека на подконтрольную Украине территорию.

В 40 км от Киева ему выделили отдельный модульный домик, построенный американцами для переселенцев. Юрий был очень счастлив получить собственное жилье и небольшой участок. Собирался писать книгу.

Но он успел прожить в новом доме всего два дня и 7 января скончался.