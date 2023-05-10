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Легенда футбола и рекордсмен. Умер известный вратарь Антонио Карбахаль (фото)

Антонио Карбахаль стал рекордсменом на чемпионатах мира (фото: Getty Images)
Автор: Юлия Гаюк

Легендарный мексиканский вратарь Антонио Карбахаль скончался в возрасте 93 лет. При жизни он установил рекорд по количеству чемпионатов мира, который ведущие мировые футболисты смогли повторить только недавно.

Об этом говорится на странице Мексиканской федерации футбола в Twitter.

Что известно о футболисте

Антонио более известный по прозвищу "Ла Тота". Он стал первым в истории игроком, попавшим в заявку на пять чемпионатов мира и сыгравшим на них. Это произошло в 1950, 1954, 1958, 1962 и 1966 годах. Именно поэтому Карбахаль является рекордсменом.

Фанаты даже дали ему еще одно прозвище - Эль Синко Копас, что означает "Пять кубков". Следует отметить, что рекорд звезды повторить все-таки смогли, но не побить его.

Антонио Карбахаль (фото: Getty Images)

В мексиканском клубе Антонио играл 18 лет. За это время он ни разу не переходил в иностранные команды, а играл только в Мексике. В общей сложности голкипер на клубном уровне провел 409 поединков.

За сборную Мексики он выступал в течение 14 лет, сыграв 48 матчей.

Футболист также успел побыть в роли тренера. За этот период он провел 722 встречи, так же не покидая Мексику.

Рассказывают, что смотря на Карбахаля, много мексиканских мальчиков хотели стать футболистами. Поэтому ФИФА наградила его памятной медалью за бесценный вклад в развитие футбола.

Антонио Карбахаль (фото: Getty Images)

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