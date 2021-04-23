Леді-вінтаж: сучасна вінничанка ходить містом у костюмах 19 століття

Вінничанку Мілу Поворознюк вже давно в місті називають леді-вінтаж, так як вона вже кілька років з'являється на вулиці у вишуканих костюмах і капелюшках 19 століття.

Поворознюк відома блогерка не тільки у Вінниці, а й по всій Україні, розповіли в сюжеті ТСН.

У гардеробі Міли Поворознюк - сотні суконь з шовку, велюру та атласу. Весь одяг зшитий за модою 19 століття. У таких нарядах Міла ходить вже кілька років. Серед невіднятних частин її гардеробу - мережива, обов'язково корсет і капелюшок.

Більшість нарядів Міла пошила сама, решта замовляє або шукає на барахолках і в магазинах секонд-хенду.

"Наприклад, вінтажна накидка - це ідеальний приклад моди 1890-1900 років. Її я знайшла в секонд-хенді", - розповіла Поворознюк.

Інформацію про моду 100 років тому Міла знаходить в старовинних журналах. Образ жінки створює не тільки плаття, але і панчохи, взуття, прикраси та обов'язково – спідня білизна.

"Під'юбник один, під'юбник другий і - це ще не все. Зверху окремо маєчка, яка робить "голубину" грудку. Їх дуже любили до 1914 року: тут об'єм і тут об'єм", - додала модниця.

Крім моди 19 століття у Міли є ще одне захоплення – кішки. Їх у Поворознюк 13 штук і всіх вона підібрала на вулиці.

Саме про вихованців і про старовинні вбрання жінка розповідає на своїх сторінках в соціальних мережах. Коли кількість передплатників перевалила за 300 тисяч, захоплення почали приносити й дохід.

"У мене рубрики на тему історичних серіалів, де я даю рецензії", - додала Міла.

Вона зізнається, що зупинятися тільки на одязі не планує. Разом з чоловіком вона купила сільський будинок. У ньому буде зроблений ремонт в стилі минулих епох, а потім туди привезуть старовинні меблі. А потім - відкрити ательє вінтажного одягу, щоб всі бажаючі змогли приміряти на себе старовинний образ.

Вінничанка стала зіркою міста завдяки своїм вбранням 19 століття