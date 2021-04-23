Леді-вінтаж: сучасна вінничанка ходить містом у костюмах 19 століття
Вінничанку Мілу Поворознюк вже давно в місті називають леді-вінтаж, так як вона вже кілька років з'являється на вулиці у вишуканих костюмах і капелюшках 19 століття.
Поворознюк відома блогерка не тільки у Вінниці, а й по всій Україні, розповіли в сюжеті ТСН.
У гардеробі Міли Поворознюк - сотні суконь з шовку, велюру та атласу. Весь одяг зшитий за модою 19 століття. У таких нарядах Міла ходить вже кілька років. Серед невіднятних частин її гардеробу - мережива, обов'язково корсет і капелюшок.
Більшість нарядів Міла пошила сама, решта замовляє або шукає на барахолках і в магазинах секонд-хенду.
"Наприклад, вінтажна накидка - це ідеальний приклад моди 1890-1900 років. Її я знайшла в секонд-хенді", - розповіла Поворознюк.
Інформацію про моду 100 років тому Міла знаходить в старовинних журналах. Образ жінки створює не тільки плаття, але і панчохи, взуття, прикраси та обов'язково – спідня білизна.
"Під'юбник один, під'юбник другий і - це ще не все. Зверху окремо маєчка, яка робить "голубину" грудку. Їх дуже любили до 1914 року: тут об'єм і тут об'єм", - додала модниця.
Крім моди 19 століття у Міли є ще одне захоплення – кішки. Їх у Поворознюк 13 штук і всіх вона підібрала на вулиці.
Саме про вихованців і про старовинні вбрання жінка розповідає на своїх сторінках в соціальних мережах. Коли кількість передплатників перевалила за 300 тисяч, захоплення почали приносити й дохід.
"У мене рубрики на тему історичних серіалів, де я даю рецензії", - додала Міла.
Вона зізнається, що зупинятися тільки на одязі не планує. Разом з чоловіком вона купила сільський будинок. У ньому буде зроблений ремонт в стилі минулих епох, а потім туди привезуть старовинні меблі. А потім - відкрити ательє вінтажного одягу, щоб всі бажаючі змогли приміряти на себе старовинний образ.
Вінничанка стала зіркою міста завдяки своїм вбранням 19 століття
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що літня мешканка Бердичева стала просто зіркою міста.