У лікарів, які лікували коронавірус, різко змінився колір шкіри: з'явилися фото

Коронавірус (колаж: РБК-Україна)

Коронавірус став причиною зміни кольору шкіри двох китайських лікарів

Коронавірус в Україні зафіксований у 6 125 осіб, з яких 161 померли. У Китаї стався цікавий випадок. У двох лікарів в Ухані, які тяжко перехворіли COVID-19, різко потемніла шкіра. При цьому здається, що вони стали зовсім іншими людьми.

Обом лікарям за 42 роки. Йі Фану і Ху Вейфэнгу заразилися коронавірусом ще в січні, коли працювали в Центральній лікарні Уханя. Медики перебували у важкому стані, і були підключені до апаратів ЭКМО, які насичували їх кров киснем. Йі був прикутий до ліжка у відділенні інтенсивної терапії 39 днів, а Ху провів у лікарні 99 діб.

У китайських лікарів різко змінився колір шкіри через COVID-19 (фото: metro.co.uk)

За словами медиків, зміна кольору шкіри пов'язана з гормональним дисбалансом, який стався після того, як вірус вразив печінку китайських лікарів. Крім того, на відтінок шкіри вплинув прийомом специфічних ліків. Про це повідомляє британське видання Metro, посилаючись на китайські ЗМІ.

У китайських лікарів різко змінився колір шкіри через COVID-19 (фото: metro.co.uk)

Очікується, що колір шкіри повернеться до первісного, коли печінка почне нормально функціонувати.

Нагадаємо, що в Україні очікують сильний спалах коронавіруса після Великодня. За словами заступник міністра охорони здоров'я Ірини Микитчак, спалах COVID-19 очікується через 5-10 днів після пасхальної неділі, 19 квітня.