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У лечивших коронавирус врачей резко поменялся цвет кожи: появились фото

STYLERКоронавирус    21.04.2020 - 20:33
У лечивших коронавирус врачей резко поменялся цвет кожи: появились фото
Коронавирус (коллаж: РБК-Украина)

Коронавирус стал причиной изменения цвета кожи двух китайских врачей

Коронавирус в Украине зафиксирован у 6 125 человек, из которых 161 скончались. В Китае произошел интересный случай. У двух врачей в Ухане, которые тяжело переболели COVID-19, резко потемнела кожа. При этом кажется, что они стали совсем другими людьми.

Обоим докторам по 42 года. Йи Фану и Ху Вейфэнгу заразились коронавирусом еще в январе, когда работали в Центральной больнице Уханя. Медики находились в тяжелом состоянии, и были подключены к аппаратам ЭКМО, которые насыщали их кровь кислородом. Йи был прикован к кровати в отделении интенсивной терапии 39 дней, а Ху провел в больнице 99 суток.

У лечивших коронавирус врачей резко поменялся цвет кожи: появились фотоУ лечивших коронавирус врачей резко поменялся цвет кожи: появились фото

У китайских докторов резко поменялся цвет кожи из-за COVID-19 (фото: metro.co.uk)

По словам медиков, изменение цвета кожи связано с гормональным дисбалансом, который случился после того, как вирус поразил печень китайских докторов. Кроме того, на оттенок кожи повлиял приемом специфических лекарств. Об этом сообщает британское издание Metro, ссылаясь на китайские СМИ.

У лечивших коронавирус врачей резко поменялся цвет кожи: появились фотоУ лечивших коронавирус врачей резко поменялся цвет кожи: появились фото

У китайских докторов резко поменялся цвет кожи из-за COVID-19 (фото: metro.co.uk)

Ожидается, что цвет кожи вернется к первоначальному, когда печень начнет нормально функционировать.

Напомним, что в Украине ожидают сильную вспышку коронавируса после Пасхи. По словам заместитель министра здравоохранения Ирины Микитчак, вспышка COVID-19 ожидается через 5-10 дней после пасхального воскресенья, 19 апреля.

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