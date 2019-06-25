Не лікує рак: Супрун розвіяла міфи про популярні добавки

Уляна Супрун розвіяла поширені міфи про популярні добавки, а також розповіла, як селен впливає на організм людини. Про це експерт повідомила у соцмережі Facebook.

За словами Супрун, добавки селену не є панацеєю від усіх хвороб, а виробники цього компоненту значно перебільшують його користь для здоров'я.

В. о. міністра охорони здоров'я зазначає, що помірні дози селену безпечні і корисні, але хворобу не лікують. Селен може запобігати утворенню тромбів та розвитку атеросклеротичних бляшок, а в разі низки серцево-судинних хвороб спостерігається нестача цих ферментів.

Супрун пояснила, що з нестачею селену пов'язують такі хвороби як:

хвороби серця;

рак;

чоловіче безпліддя;

нейродегенеративні хвороби;

синдром подразненого кишечника;

при інших хворобах, пов'язаних із запаленням хвороби.

Разом з тим, експерт поспішила заявити, що досі не доведена безпосередня ефективність споживання селену з метою уникнення раку. Селен не лікує онкологічні захворювання.

Супрун про добавки селену (фото: facebook.com/ulanasuprun)

"Не приймайте добавки без призначення або консультації з лікарем. Пам'ятайте, що адекватною профілактикою захворювань є постійне дотримання здорового раціону, ваги і повноцінний сон, а не прийом добавок навмання", - підсумувала Супрун.

Ми писали про те, що батьки, які хочуть відправити дитину в дитсадок, тепер зобов'язані робити щеплення.

Нагадаємо, що нещодавно Уляна Супрун заявила, що з 2020 року в українські дитбудинки не будуть приймати дітей.