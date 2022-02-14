"Лапка до лапки рятує життя": АЛЛО разом із клієнтами передає 1 млн гривень на лікування дітей

"АЛЛО, як відповідальний бізнес, піклується про майбутнє, зокрема про здоров’я українських дітей, бо вони і є нашим завтра. Це вже не перша співпраця АЛЛО з БФ "Таблеточки", але перша масштабна благодійна акція, яку ініціювала та успішно втілила у життя компанія. Мене приємно вразила активність українців, вдячний кожному учаснику. Ми бачили сотні позитивних відгуків у соціальних мережах, наші команди в магазинах теж перейнялися ідеєю. Трохи сумно завершувати акцію, але попереду в нас багато нових проєктів. Адже системна допомога та благодійність вже стали нормою для багатьох людей та компаній", - зазначив Дмитро Деревицький, голова ради директорів ГК "АЛЛО".

В акції "Лапка до лапки рятує життя" взяли участь тисячі українців, які купили онлайн та в магазинах АЛЛО майже 100 тисяч магнітиків із зображенням лапи тигреняти - символу 2022 року. За статистикою АЛЛО, найбільше долучилися до акції мешканці таких областей:

Київська

Дніпропетровська

Донецька

Харківська

Львівська.

Також активно долучилися до акції й мешканці Запоріжжя, Одеси, Кривого Рогу, Вінниці та Кропивницького. А в окремих магазинах Львова, Луцька, Дніпра та Харкова українці купили найбільше магнітів серед усіх магазинів АЛЛО в Україні.

Всі зібрані від продажу благодійних магнітів-лапок кошти та внесок АЛЛО фонд "Таблеточки" спрямує на допомогу та лікування онкохворих дітей, а також на нагальні витрати в лікарнях України.

Нагадаємо, АЛЛО - маркетплейс національного масштабу з товарами від електроніки, косметики та інструментів до одягу і меблів, з доставкою замовлень додому, на пошту або в магазини в більш ніж 140 містах України.

"Таблеточки" - благодійний фонд, що понад 10 років допомагає онкохворим дітям в Україні. Фонд працює за чотирма напрямами: адресна допомога сім’ям, систематична допомога дитячим онковідділенням, захист прав дітей та професійний розвиток медичного персоналу. За час роботи фонду понад 5500 сімей отримали адресну допомогу.