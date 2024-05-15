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LAMA очаровала романтичным фото с молодым бойфрендом (фото)

Среда 15 мая 2024 14:42
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LAMA очаровала романтичным фото с молодым бойфрендом (фото) LAMA (фото: instagram.com/lamaukraine)
Автор: Юлия Любченко

Украинская певица LAMA почти не делится личной жизнью с подписчиками. Но на этот раз женщина сделала исключение.

Подробнее о молодом избраннике артистки рассказывает РБК-Украина (проект Styler)

При подготовке материала были использованы следующие источники: Instagram-профиль звезды и ТСН Гламур.

LAMA показала, как выглядит ее любимый

Певица показала в международный день семьи фото с любимым. Артистка сделала исключение, ведь LAMA впервые за длительное время поделилась фото со своим любимым, который младше ее на 18 лет. Певица отметила, что семья – это важнейшая ценность в ее жизни.

"Самая большая ценность моей жизни - семья! Это наше общее ядро с любимым, где мы формируем личности друг друга. В своей семье я всегда нахожу отраду, силу и безграничную любовь - это святилище, которое питает и поддерживает меня", - отметила артистка .

Также артистка решила поделиться секретом идеальных отношений. Как известно, пара вместе уже более семи лет. И, как отмечает сама певица, они с бойфрендом имеют духовную связь. В частности, пара мыслит одинаково, имеет общие интересы и мечты, к которым они идут.

LAMA очаровала романтичным фото с молодым бойфрендом (фото)

LAMA с любимым (фото: instagram.com/lamaukraine)

"Наши ежедневные ритуалы являются свидетельством общей духовной связи: утро мы начинаем со спокойных лесных медитаций и духовных размышлений, после чего идет чаепитие и неспешные милые прогулки с нашими собаками. Вечера можем провести наслаждаясь фильмами или сериалами, зависит от желаний, главное, чтобы они увлекли наши общие интересы", - говорит Наталья

И мечтаем мы тоже все равно, сейчас хотели бы приобрести домик на колесах, чтобы в любой момент, спонтанно, сменить место жительства и уехать в путешествие", - поделилась артистка.

Кстати, Lama рассекретила, в какой сфере работает ее избранник и призналась, что умеет держать баланс между работой и семьей.

"Делюсь этим впервые, Рома работает в финансовой сфере, занимается он биржами и аналитикой, умеет сбалансированно уделять внимание работе и семье. И я на 100% уверена, что его знание, волевое мужество и мудрость вместе с моей поддержкой и любовью все задуманное в нашей жизни воплотит", - добавила артистка.

Раньше мы рассказывали, как LAMA очаровала грацией в особой фотосессии.

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