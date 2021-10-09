В таборі Одеси новий спалах коронавірусу: скільки дітей захворіло
В Одесі у дитячому таборі "Молода Гвардія" виник спалах коронавірусу. Наразі вірус підтвердили в 14 підлітків з Вінниччини.
Про це пише ТСН.
Так, сімох відправили на самоізоляцію у медичну частину. Інших забрали додому батьки.
Зокрема, перед новою зміною, після попереднього спалаху, в оздоровчому закладі провели повну дезінфекцію, однак вберегти дітей від вірусу не вдалося.
27 вересня відбувся перше зараження вірусом. На той момент в УДЦ було 869 дітей.
Як розповіли в пресслужбі обласного управління охорони здоров'я, семеро хворих забрали додому батьки. Решта дітей перебуває в медсанчастині центру під наглядом лікарів. Зазначається, що хвороба у всіх протікає в легкій формі.
Окрім того, зараз у таборі працюють фахівці обласного центру контролю і профілактики захворювань. Про результати епідрозслідування повідомляють у понеділок.
Як захистити дітей від коронавірусу
Щоб вберегти дітей від захворювання на коронавірус потрібно:
- Мити руки. Це допоможе позбутися більшості інфекцій, які передаються аліментарним (харчовим) шляхом;
- Обробка рук антисептиками допомагає вбити патогенні віруси та бактерії. Проте дитині необхідно докладніше розповісти, як правильно користуватися антисептиками;
- Носіння масок. Це основний метод захисту від респіраторних інфекцій, в тому числі й SARs-COV-2 (COVID-19);
- Збалансоване харчування. Якщо дитина отримує із харчуванням всі корисні нутрієнти, які в більшості знаходяться в злаках, свіжих овочах, фруктах та молочних продуктах, необхідність додатково приймати вітаміни просто відпадає.
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