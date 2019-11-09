ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У "95 Кварталі" знову висміяли згорілий будинок Гонтарєвої

STYLERЖиття    09.11.2019 - 20:03
У "95 Кварталі" знову висміяли згорілий будинок Гонтарєвої
"Квартал 95" знову висміяв згорілий будинок Валерії Гонтарєвої (фото: скріншот з відео)

Шоу "95 Кварталу" посміялася над згорілим будинком Валерії Гонтарєвої

На шоу "Ліга сміху", яке було створено в 2015 році студією "Квартал 95", показали сценку, учасники якої посміялися над згорілим будинком колишньої глави НБУ Валерії Гонтарєвої.

У "Лізі сміху" показали сценку з програми "Битва экрасенсів", "ведучий" якої розповів, що в минулому випуску глядачі дізналися про те, хто спалив будинок Гонтарєвої.

В цей час підняв руку один з учасників шоу і сказав, що це він спалив будинок колишньої глави Національного банку.

"Молодець! Тому ти і в фіналі", - зазначив "ведучий".

Після цього весь зал разом із суддями шоу сильно розсміявся і "вибухнув" оплесками.

"Квартал 95" знову висміяв згорілий будинок Валерії Гонтарєвої (відео: YouTube/Ліга Сміху)

Нагадаємо, що скандальне відео "Кварталу 95" і хору Григорія Верьовки, в якому висміяли згорілий будинок Валерії Гонтарєвої, викликало серйозний резонанс у суспільстві.

Міністр культури Володимир Бородянський у Facebook особисто вибачився перед Гонтарєвою за такий жарт і заявив, що йому соромно за Національний заслужений академічний український народний хор.

При цьому Ігор Коломойський, ім'я якого не раз згадувалося у пісні "Кварталу 95", вважає, що цей номер був на висоті і заслуговує похвали. Сама ж Гонтарєва заявила, що це великий сором сміятися над чужим горем.

Таємна зустріч: "кварталівець" разом з відомим забудовником приїжджав до прем'єр-міністра Перестріляти Раду: зірка "95 Кварталу" розкрив секрет успіху "Слуги народу"
Новини України Квартал 95Лига смеха
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся