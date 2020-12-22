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"Квартал 95" знімає новорічне шоу в оточенні Нацгвардії: при чому тут ФОПи

Автор: Роман Мирончук

У вівторок, 22 грудня, у Києві на Майдані Незалежності почалася масштабна акція протесту підприємців руху SaveФОП. Учасники протесту потім пішли до будівлі Офісу президента і до палацу "Україна", де знімається новорічний "Квартал 95".

Нацгвардія почала проводити оточення палацу "Україна" на вулиці Велика Васильківська, 103, а підприємці зайняли площу перед будівлею. Про це повідомляє кореспондент "РБК-Україна" з місця події.

Протест ФОПів у Києві біля новорічного "Кварталу 95" (фото: РБК-Україна)

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Варто зазначити, що святковий концерт "Квартал 95" розпочався о 19:00. Ціна квитків починалася від 180 гривень. Наразі вільних місць в залі вже немає.

Через акцію підприємців у центрі столиці було обмежено рух транспорту. За даними патрульної поліції, запланований маршрут: Майдан Незалежності - вулиця Хрещатик - Бесарабська площа - вулиця Лютеранська - вулиця Шовковична - вулиця Михайла Грушевського - Європейська площа - Майдан Незалежності.

Нагадаємо, ФОПи вже раніше проводили масштабну акцію протесту на Майдані. Тоді без сутичок з правоохоронцями не обійшлося.

Раніше в Кабміні відреагували на протест ФОПів. Міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Ігор Петрашко заявив, що локдаун не скасують.

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