Кутя на Святвечір: кому не можна її їсти

Різдвяну кутю називають українським суперфудом, адже вона містить цільні зерна пшениці, корисні сухофрукти, мед. Проте деяким людям слід з обережністю ласувати кутею, а декому і зовсім страва протипоказана.

Сімейний лікар Михайло Цюрак розповів в Instagram про користь і шкідливість різдвяної страви. Медик описав цінність кожного інгредієнта і його протипоказання.

Пшениця

Цілі зерна пшениці містять велику кількість вітамінів групи В і клітковини, а також рослинний білок. Однак пшениця може викликати здуття кишечника, тому кутю варто з обережністю вживати людям, які мають проблеми з травленням. Особам з непереносимістю глютену пшеницю варто замінити на іншу безглютенову крупу, наприклад, на рис.

Мак

Містить рослинні жири і білок, які легко засвоюються організмом. У великій кількості мак викликати сонливість або запор.

Волоські горіхи

Джерело вітамінів і білка. Є потенційними алергенами (як і всі інші горіхи) то ж їх варто з обережністю вживати алергікам.

Сухофрукти

Є джерелом калію - важливого елемента, необхідного для роботи серця.

Мед

Містить фруктозу, яка має більш низький глікемічний індекс, ніж цукор (сахароза), що слід враховувати діабетикам. Варто додавати в кутю тільки натуральний мед, бо штучний мед може містити небажані хімічні додатки. Також мед протипоказаний дітям до одного року і є потенційним алергеном.



"Як бачимо, кутя є джерелом корисних речовин, але все треба споживати в міру", - додав медик.

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