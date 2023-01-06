RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Кутья-пирог по рецепту известного украинского кулинара: вы сможете удивить родных на Рождество

Рецепт кутьи-пирога на Рождество (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Кулинарный гуру, эксперт Нового канала Алекс Якутов предложил оригинальный рецепт традиционного украинского блюда. Как отмечает эксперт, хотелось приготовить в этом году что-то новое и особенное.

Свое блюдо Алекс Якутов назвал "а-ля-кутья", поскольку все ингредиенты привычные, а вот результат совершенно сногсшибательный.

Как приготовить кутью-пирог от Алекса Якутова - читайте в материале ниже.

Кутья-пирог от Алекса Якутова

Ингредиенты:

  • крупа (пшеница) – 500 г
  • изюм (светлый и темный) – по полчашки
  • курага и чернослив – горсть
  • сахар – 200 г
  • яйца – 3 шт.
  • сливочное масло – 200 г
  • апельсин – 1 шт.
  • ром – 30-50 г
  • молотая гвоздика и бадьян

Приготовление:

1. Отварить пшеницу, охладить ее. Важно, чтобы получилось пол килограмма уже готовой крупы.

2. Размочить сухофрукты.

3. В блендере смешать и перебить до однородной массы крупу вместе с сухофруктами. Добавить немного молотой гвоздики и бадьяна. Также, по желанию, можно добавить алкоголь. К примеру, ром. Все вместе тщательно перемешать.

4. Взбить вместе сахар, яйца, растопленное сливочное масло. Тщательно перемешать с крупой и сухофруктами. Добавить цедру апельсина. Также перемешать. Должна получиться однородная масса.

5. Форму для выпечки смазать сливочным маслом и выложить туда тесто. Выпекать около 30 минут при температуре 160 градусов. Остудить и нарезать кутью-пирог, подать к рождественскому столу.

Приятного аппетита! И счастливого Рождества!

Кстати, ранее мы рассказывали о том, какие блюда должны быть на столе в Святвечер.

А также мы писали о том, как сделать правильное и вкусное тесто для рождественских вареников.

Читайте РБК-Украина в Google News
кутьяРождествоприготування страв