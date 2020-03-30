Курсанти Нацгвардії заспівали про силу військової дружби та любов до України (відео)

Курсанти Національної академії Національної гвардії України Денис Півко, Валентин Буганцев, Андрій Кузьмін, Олег Кузнєцов та Ігор Шепелєв у харківській студії записали пісню "Офіцер" і зняли кліп на неї.

Автором переважної більшості тексту став Денис. Це був його перший досвід написання тексту на серйозну тематику.

"В українській музиці небагато пісень про офіцерів, тому хочеться, щоб цивільні люди зрозуміли, через що треба пройти, щоб стати офіцером", - говорить майбутній нацгвардієць.

Хлопці очікують, що після прослуховування пісні люди переконаються в силі, мужності та професіоналізмі офіцерів української армії.

"Пісня про одвічні офіцерські цінності – дружбу, честь, мужність. Саме їх наявність показує, що військовий недаремно носить офіцерські погони... Офіцер – не просто титул, регалія чи звання, адже за цим словом стоїть значна робота, перш за все, над собою... Хотілося б, щоб дивлячись кліп та слухаючи пісню, більше українців вітали офіцерів, усвідомлюючи, що вони дійсно роблять корисні справи, які забезпечують спокій у державі", - кажуть вони.

Курсанти мріють, щоб кожен український військовослужбовець, незалежно, гвардієць чи представник ЗСУ, всі офіцери, які служать, служили чи будуть служити прослухали цю пісню та впустили її в своє серце.

Курсанти Нацгвардії записали пісню "Офіцер"