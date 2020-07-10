Курсант з Житомира 4,5 години крутився на перекладині і став рекордсменом

Курсант Житомирського військового інституту Дмитро Косатий став рекордсменом України в категорії "Підйом з переворотом на перекладині". Хлопець зробив вправу 760 раз на вулиці. На це йому знадобилося 4,5 години, при цьому стояла 30-градусна спека.

Молодий чоловік каже, що хоче встановити світовий рекорд і робити це буде в приміщенні з відповідними умовами, йдеться у Facebook Міноборони.

Цікаво, що ще наприкінці травня Дмитро зробив підйом з переворотом 1001 раз, але тоді представників Книги рекордів України не було і досягнення ніхто не зафіксував.

В цей раз парубок хотів потрапити в Книгу рекордів Гіннесса, побивши світовий рекорд в 1400 разів. Це досягнення належить російському спортсменові. Але через спеку Дмитро зупинив вправу, виконавши її 760 разів. Цього було достатньо, щоб потрапити в українську книгу рекордів.

Дмитро Косатий став рекордсменом України (фото: facebook.com/MinistryofDefence.UA)

"Найбільшу кількість підйомів переворотів зроблено спортсменом на відкритому повітрі. Кількість зроблених вправ 760. Ми вітаємо з цим досягненням українського спортсмена", - сказав голова наглядової ради національної "Книги рекордів України Олег Іваненко, пише ТСН.

Раніше ми писали, що українка Міла Кузнєцова стала рекордсменкою України завдяки найбільшим жіночим грудям. А нещодавно дівчина заявила, що груди у неї не 13-го, як вважалося, а 15-го розміру.