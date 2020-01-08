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Курс долара пішов вниз: експерти дали несподіваний прогноз

STYLERЖиття    08.01.2020 - 18:09
Курс долара пішов вниз: експерти дали несподіваний прогноз
Курс долара в Україні (фото: НБУ)

Долар в Україні подешевшав: експерти розповіли, що буде далі

Перед Новим роком курс долара в Україні різко пішов вгору. Але після свят вартість долара і євро опустилася. Експерти розповіли, чого варто очікувати від курсу долара найближчим часом.

З минулої середи, 1 січня, офіційний курс долара, який встановлює Національний банк України, знизився з 23,69 до 23,68 гривень.

За словами старшого аналітика компанії "Альпарі" Вадима Іосуба, в середньому за тиждень курси покупки і продажу долара в банках знизилися з 23,78 - 24,70 гривень до 23,50 - 23,98 гривень. При цьому різниця між середньою купівлею і середнім продажем зменшилася з 3,9% до 2%.

Очікується, що в найближчий тиждень, українці стануть свідками незначного зниження курсу долара. В банках вартість американської валюти може становити 23,5 - 23,8 гривень.

Перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова заявила, що якщо в країні будуть виконані всі урядові програми та реформи, то гривня може зміцнюватися і далі. Вона також підкреслила, що в даний час немає ніяких причин для падіння курсу гривні.

Варто зазначити, що на думку деяких експертів, в Україні немає жодних економічних передумов до зміцнення національної валюти.

Фінансовий аналітик, експерт інституту GROWFORD Олексій Кущ, на своїй сторінці в Facebook написав, що в 2019 році курс гривні по відношенню до долара зміцнився на 16,5%.

Експерт також не виключає, що долар може подешевшати ще на 1-1,5 гривні, якщо Мінфін оголосить про продаж державних облігацій та фінансові спекулянти продовжать скуповувати українські боргові папери.

Нагадаємо, що в Кабінеті міністрів заявили, що курс долара в 2020 році може впасти ще більше.

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