Курс долара 2020: експерти поділилися прогнозом на наступний тиждень

Курс долара в Україні 2020 знову почав дорожчати і до кінця тижня досяг 28 грн за долар. Останній раз така позначка була близько чотирьох місяців тому, приблизно в середині березня.

В той період вартість валюти швидко досягла 28,5 грн за долар, після чого різко знизилася. Зараз же в Україні триває стійке зростання курсу, який почався приблизно місяць тому, передає видання "Сьогодні".

Всупереч очікуванням багатьох експертів, минулого тижня тренд на девальвацію гривні тільки прискорився. У Нацбанку офіційний курс підвищувався весь тиждень. Фахівці стверджують, що панічні настрої населення стали основним чинником ослаблення готівкової гривні.

На думку одного з експертів, дії Нацбанку в цій ситуації були недостатньо жорсткими. "Регулятор своїми діями знову показав: повернення до низького курсу він не планує. Тому тренд, що почався на попередньому тижні, продовжиться весь наступний тиждень", - пояснив Олег Пендзін.

Попит на валюту перевищував пропозицію протягом минулого тижня. На майбутньому тижні експерти пророкують, що тренд на ослаблення гривні продовжиться, хоч і буде більш плавним.

Думки експертів розділилися. Олег Пендзін каже, що курс зупиниться в коридорі 27,8-28,2 грн за долар. А ось Александр Охріменко стверджує, що можливий новий підйом курсу до 28,5 грн за долар.

Щодо питання купівлі або ж продажу валюти, то думки розділилися й тут. Пендзін та Охріменко вважають, що альтернатива валютних заощаджень у вигляді гривневого вкладу у надійному банку має місце бути, оскільки валюти в країні і так достатньо, а спекуляції на курсі скоро закінчаться. При цьому Шевчішин більше довіряє валютним вкладами, ніж гривневими.

Нагадаємо, що аналітики дали прогноз курсу долара на найближчий тиждень.