Курс долара 2020: експерти приголомшили прогнозом на наступний тиждень

Курс долара в Україні (фото: РБК-Україна)

Курс долара в Україні буде залежати від різних факторів

Курс долара в Україні 2020 наступного тижня буде поступово зростати. І не виключено те, що незабаром він істотно збільшиться. Але поки що все відбувається відносно плавно.

Експерти впевнені в тому, що тренд на ослаблення гривні наступного тижня збережеться. Олег Пендзін стверджує, що курс готівкової гривні виявиться близько 27,5 грн, передає видання "Сьогодні".

За словами Андрія Шевчишина, ринок зараз намацує новий коридор, який буде вищим, ніж той, що був раніше. Він зазначив: "Ринок уважно стежить за діями НБУ, яку він буде проводити курсову політику. Регулятор через систему інтервенцій повинен показати, яким він бачить новий коридор. Поки ринок тестує рівень курсу 27,5 грн/долар. Якщо регулятор не відреагує, то курс піде й далі. Якщо регулятор вийде з продажем валюти, значить, 27,5 грн/долар - це новий орієнтир".

Олександр Охріменко каже, що зробити точний прогноз курсу навіть на тиждень складно, оскільки зараз спостерігається уповільнена девальвація гривні. За словами експерта, можливі спекулятивні стрибки курсу до 28 грн/долар з подальшим поверненням до 27,5 грн/долар.

Поки курс не виріс ще більше, валюту можна придбати з метою накопичення. А ось продавати її поспішати не треба, адже можна суттєво продешевити. Хіба що в разі крайньої необхідності.

Нагадаємо, Національний банк України протягом тижня 13-17 липня 2020 року не проводив інтервенції на міжбанківському валютному ринку вперше за останні два роки.