На курорті Кирилівка сталась трагедія, але відпочиваючі продовжували засмагати

На пляжі відомого курорту Кириллівка сталася трагедія. З моря витягли труп чоловіка, який, очевидно, потонув. Моторошна НП сталася на базі відпочинку "Бригантина 2". Люди стверджують, що це вже не перша смерть в цьому місці відпочинку. Точну причину смерті людини - поки не повідомляють.

Сумно те, що, незважаючи на труп, який дістали з води, відпочиваючих це не бентежило і вони спокійно продовжували веселитися і засмагати, повідомляє "РІА Мелітополь".

Видання зазначає, що у людей, напевно, залізні нерви, якщо вони спокійно відпочивають, коли поруч сталася смерть.

Фото: Трагічний випадок у Кирилівці (ria-m.tv)

Як ми раніше писали, на улюбленому українцями курорті Кирилівка Запорізької області пройшов сильний шторм. Туди дійшов циклон, який приніс в Україну сильні дощі, вітер і похолодання.

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