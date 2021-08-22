Як не купити на ринку зіпсовані продукти: ці поради вам допоможуть
Зіпсовані продукти або їжа дуже низької якості може потрапити в кошик покупця не тільки на ринках, але і в супермаркетах, і звичайних магазинах – страховки немає від цього ніде. Реалізатори не завжди знають про реальну якість продукту і тільки покупець може прийняти рішення про покупку.
Вважається, що на ринках продукти більш якісні та свіжі, оскільки їх вирощують самостійно, в домашніх умовах. Але чи так це насправді? Ці поради допоможуть вам уникнути покупки неякісних продуктів.
Попросіть документи та сертифікацію
У кожного продавця на ринку повинні бути сертифікати безпеки товарів, сертифікати відповідності нормам і дозвіл на продаж. Багато продавців не хочуть витрачати час і сили на оформлення цих паперів, але, якщо вони є – ви можете бути впевнені, що цей товар дійсно якісний.
Беріть пробу
На ринках продавці пропонують спробувати товар. Це не дуже безпечно, але найчастіше продавці пропонують, якщо впевнені в якості свого товару. Є важливий нюанс - стежте за тим, що саме вам запропонували спробувати та що вам намагаються продати, бо іноді це товари з різних банок або ящиків.
Отримайте рекомендації у знайомих або сусідів
Часто вам друзі або сусіди самі рекомендують продавця на ринку з якісним товаром, який вони вже придбали раніше. У районних магазинчиках або на невеликих ринках такі поради дуже навіть працюють. Є продавці, які свій товар пропонують в певні дні, часом протягом декількох років – і це найкраща реклама.
Домовтеся з продавцем
Розговоріть продавця, і ви швидко зрозумієте, він хоче просто продати свій товар або ж хоче отримати постійного клієнта. Домовтеся з ним, що ви повернете товар, якщо виявите вдома погану якість. Попросіть чек і подивіться на реакцію – якщо продавець швидко погодиться, то він упевнений в якості. Якщо почне роздумувати або придумувати причини відмови – варто задуматися.
При покупці м'яса - озбройтеся рукавичками
У продавця м'яса вимагати документи потрібно обов'язково, і зверніть увагу на дату – така довідка видається щодня нова. У хорошого м'яса повинен бути приємний запах, без домішки кислинки або хлорки. Якщо натиснути пальцем на філе, то свіжий продукт швидко відновить форму.
При покупці риби зверніть увагу на зябра – вони повинні щільно прилягати до тушки, мати червоний, але не яскравий колір. Понюхайте їх - саме з цього місця риба починає псуватися. При розрізі всі внутрішні органи риби повинні бути цілими, а кістки не повинні відходити від тушки.
Якщо вам попався неякісний товар - скаржтеся
На кожному ринку є адміністрація, де можна перевірити куплений товар або поскаржитися на його якість. Продавця можуть оштрафувати, змусити вам обміняти товар або заборонити йому торгівлю на ринку.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, які продукти категорично не можна поєднувати в одній тарілці.
А також розповідали про те, що робити, якщо ви знайшли в продуктах живність.