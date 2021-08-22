Как не купить на рынке испорченные продукты: эти советы вам помогут

Испорченные продукты или еда очень низкого качества может попасть в корзину покупателя не только на рынках, но и в супермаркетах, и обычных магазинах – страховки нет от этого нигде. Реализаторы не всегда знают о реальном качестве продукта и только покупатель может принять решение о покупке.

Считается, что на рынках продукты более качественные и свежие, так как их выращивают самостоятельно, в домашних условиях. Но так ли это на самом деле? Эти советы помогут вам избежать покупки некачественных продуктов.

Попросите документы и сертификацию

У каждого продавца на рынке должны быть сертификаты безопасности товаров, сертификаты соответствия нормам и разрешение на продажу. Многие продавцы не хотят тратить время и силы на оформление этих бумаг, но, если они есть – вы можете быть уверены, что этот товар действительно качественный.

Берите пробу

На рынках продавцы предлагают попробовать товар. Это не очень безопасно, но чаще всего продавцы предлагают, если уверены в качестве своего товара. Есть важный нюанс – следите за тем, что именно вам предложили попробовать и что вам пытаются продать, так как иногда это товары из разных банок или ящиков.

Получите рекомендации у знакомых или соседей

Часто вам друзья или соседи сами рекомендуют продавца на рынке с качественным товаром, который они уже приобрели ранее. В районных магазинчиках или на небольших рынках такие советы очень даже работают. Есть продавцы, которые свой товар предлагают в определенные дни, порой в течение нескольких лет – и это лучшая реклама.

Договоритесь с продавцом

Разговорите продавца, и вы быстро поймете, он хочет просто продать свой товар или же хочет получить постоянного клиента. Договоритесь с ним, что вы вернете товар, если обнаружите дома плохое качество. Попросите чек и посмотрите на реакцию – если продавец быстро согласится, то он уверен в качестве. Если начнет раздумывать или придумывать причины отказа – стоит задуматься.

При покупке мяса – вооружитесь перчатками

У продавца мяса потребовать документы нужно обязательно, и обратите внимание на дату – такая справка выдается ежедневно новая. У хорошего мяса должен быть приятный запах, без примеси кислинки или хлорки. Если нажать пальцем на филе, то свежий продукт быстро восстановит форму.

При покупке рыбы обратите внимание на жабры – они должны плотно прилегать к тушке, иметь красный, но не яркий цвет. Понюхайте их – именно с этого места рыба начинает портиться. При разрезе все внутренние органы рыбы должны быть целыми, а кости не должны отходить от тушки.

Если вам попался некачественный товар – жалуйтесь

На каждом рынке есть администрация, где можно проверить купленный товар или пожаловаться на его качество. Продавца могут оштрафовать, заставить вам обменять товар или запретить ему торговлю на рынке.