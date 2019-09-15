Купити квартиру в Києві стане важче: експерти назвали причину

Купити квартиру в Києві у найближчому майбутньому стане важче. Про це говорять експерти. Так, ціни на первинному ринку житлової нерухомості вже до кінця року можуть підвищитись орієнтовно на 10%.

Щоправда, все буде залежати від вартості будматеріалів, зростання заробітної плати, пального тощо, говорить засновник Investment Development Property Ігор Черненко.

Крім того, на вартість житла впливає і курс долара. Якщо гривня буде міцною і триматиметься у межах 25 грн / $, то динаміка зміни ціни на ринку нерухомості значно не зміниться - подорожчання буде у межах 5%. Але є одне але.

"Більший ріст можливий лише на тих проектах, де суттєво зміниться етап розвитку проекту (наприклад, на фінальному етапі будівництва). Тут є навіть вірогідність підняття цін більше, ніж на 12%", - говорить заступник директора з комерційних питань інвестиційно-будівельної компанії "Обрій" Олеся Перчак.

Експерт також зазначає, що у разі підвищення курсу долара до 28-29 грн, ціна на квартири зміниться істотніше.

"За осінній період вона може зрости на 15-18% в залежності від об’єкта нерухомості", - зауважила Олеся Перчак.

Ціни на квартири у Києві зростатимуть (фото: РБК-Україна)

Вторинний ринок

На вторинному ринку нерухомості ситуація буде більш стабільною, кажуть експерти. За словами Ігоря Черненка, тут на ціну впливатиме тип будинку, його розташування і вік, технічний стан, поверх, площа, розвиненість інфраструктури.

"Втім варто враховувати і політично-економічні зміни у країні, вплив яких складно прогнозувати", - додав він.

Між тим, каже Черненко, у столиці сьогодні спостерігається стабільний попит на оренду нерухомості у респектабельних районах, що є непоганим сигналом для інвесторів, які наразі обирають об’єкти для інвестування. Так, окупність квартири на Печерську наразі близько 10 років, що досить непогано.

Ціни на квартири у Києві зростатимуть (фото: РБК-Україна)

Коли краще купувати квартиру в Києві

Момент для купівлі житла наразі не досить вдалий, вибір на ринку величезний, але реально збудованих та готових квартир у новобудовах досить мало. Таку думку висловив проектант столичного архітектурного бюро "Аспект" Тарас Годованець.

"Більшість продаються на етапі будівництва. Слід не забувати, що йде негативна тенденція щодо затягування термінів будівництва нових житлових комплексів та їх введення в експлуатацію. Ціни загалом різні (від $750-1300 у економ сегменті), однак на готові квартири без оздоблення ціна стартує від $1000. Отже, на даний момент вартість зростає, але що буде далі - невідомо, адже ситуація залежатиме від багатьох факторів (в основному зараз - від політичних рішень)",- розповів Тарас Годованець.

Олеся Перчак також зазначає, що найкращий час придбання нерухомості у столиці вже минув.

"Пропозиції забудовників літнього періоду поточного року для покупців були найпривабливішими у порівнянні з іншими періодами року. Можна звісно дочекатися і січня, коли знову з’являться цікаві ініціативи від забудовників. Проте варто розуміти, що вибір квартир може бути вже досить обмеженим", - пояснила Перчак.

Коли краще купувати квартиру - знають експерти (фото: РБК-Україна)