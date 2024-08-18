"Купили квартиру задолго до войны": Фреймут неожиданно призналась, что стала жертвой мошенника (видео)
Ведущая Ольга Фреймут призналась, что стала жертвой мошенника из-за покупки недвижимости в столице.
Что сказала знаменитость на этот счет, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ее Instagram.
Фреймут с мужем стали жертвами мошенника
Так, звезда "Ревизора" рассказала, что еще до начала полномасштабной войны их семья вложилась в строительство. Речь идет об элитном жилом комплексе на Подоле. Пара выбрала жилье именно там, потому что всегда хотела жить в том районе.
Однако со временем строительство жилищного комплекса затянулось, а затем и вообще остановилось.
"Это история о мошеннике. Я колебалась, рассказывать ли. Решилась: кого-то мой рассказ сможет уберечь. Мы с мужем всегда хотели жить на Подоле. Купили квартиру до войны. Время проходило, квартиру купили задолго до войны, но застройщик остановил строительство и не сообщил, когда дом сдадут в эксплуатацию. Счастливые обитатели "элитного дома" превратились в обобранных лопухов", - рассказала Фреймут.
Оля Фреймут и ее муж Владимир Локотко (Фото: instagram.com/freimutolia)
Звезда телевидения также написала, что годами судилась с застройщиком, и, наконец, ей удалось выиграть дело. Но свои деньги назад она так и не смогла получить. Дело в том, что хоть счета застройщика и заблокированы, однако он успел вывести средства.
"Суд мы выиграли. У меня вопрос: Saga Development, Андрей Вавриш, основатель, как вы ходите спокойно по Киеву? Скажите, господин Вавриш, а почему вы не в тюрьме? Кто является вашей защитой? Разве мы не живем в стране, где сейчас особенно ценится справедливость? Просто мне странно - выиграть суд и не получить никакой компенсации, потому что господин Вавриш вывел деньги со всех счетов. Счета суд арестовал, но они "нулевые", - сказала госпожа Ольга.
Тем не менее, Фреймут не оставляет надежд восстановить справедливость и вернуть деньги. Также она хочет дать огласку этому делу, чтобы другие не попали в такую же ловушку. Поскольку, по ее словам, компания-застройщик продолжает продавать недвижимость.
"Тем временем Saga Development вместе с основателем Андреем Вавришем продолжают продавать квартиры. У них несколько объектов в столице", - подчеркнула ведущая.
Реакция сети
Коллеги и поклонники выражают звезде слова поддержки и делятся личным опытом. Вот некоторые их комментарии:
- "Боже, Оля, это сплошной ужас… Не понятно только, как такое может быть? Вы выиграли суд, так что с него должны взыскать деньги в вашу и всех обманутых пользу?"
- "В данном доме на ОЛХ продаются уже готовые квартиры с документами. Судя по этому, дом достроен. Вам отказывают в передаче вашей квартиры?"
- "У нас такая же история, но с известным застройщиком в Одессе"
- "Вы молодец, что берете в руки себя после боли потери и со всей смелостью продолжаете бороться за себя и свое"
- "Рассказ действительно может стать действенным инструментом"
- "Таких историй тысячи, к сожалению. Подход к решению должен стать не эпизодическим, а более кардинальным, масштабным, на законодательном уровне".
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