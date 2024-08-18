"Купили квартиру задовго до війни": Фреймут несподівано зізналася, що стала жертвою шахрая (відео)
Ведуча Ольга Фреймут зізналася, що стала жертвою шахрая через купівлю нерухомості у столиці.
Що сказала знаменитість з цього приводу, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на її Instagram.
Фреймут з чоловіком стали жертвами шахрая
Так, зірка "Ревізора" розповіла, що ще до початку повномасштабної війни їхня родина вклалася в будівництво. Йдеться про елітний житловий комплекс на Подолі. Пара обрала житло саме там, оскільки завжди хотіла жити в тому районі.
Проте з часом будівництво житлового комплексу затягнулося, а потім і взагалі зупинилося.
"Це історія про шахрая. Я вагалася, чи розповідати. Наважилася: когось моя розповідь зможе вберегти. Ми з чоловіком завжди хотіли жити на Подолі. Купили квартиру до війни. Час минав, квартиру купили задовго до війни, але забудовник зупинив будівництво і не повідомив, коли будинок здадуть в експлуатацію. Щасливі мешканці "елітного дому" перетворилися на обібраних лопухів", - розповіла Фреймут.
Оля Фреймут і її чоловік Володимир Локотко (Фото: instagram.com/freimutolia)
Зірка телебачення також зазначила, що роками судилася з забудовником, і, врешті-решт, їй вдалося виграти справу. Але свої гроші назад вона так і не змогла отримати. Річ у тому, що хоч рахунки забудовника і заблоковані, проте він встиг вивести звідти кошти.
"Суд ми виграли. У мене питання: Saga Development, Андрій Вавриш, засновник, як ви ходите спокійно по Києву? Скажіть, пан Вавриш, а чому ви не у в'язниці? Хто є вашим захистом? Хіба ми не живемо у країні, де зараз особливо цінується справедливість? Просто мені дивно - виграти суд і не отримати ніякої компенсації, тому що пан Вавриш вивів гроші зі всіх рахунків. Рахунки суд заарештував, але вони "нульові", - сказала пані Ольга.
Тим не менше, Фреймут не полишає надій відновити справедливість та повернути кошти. Також вона хоче надати розголосу цій справі, щоб інші не потрапили у таку саму пастку. Оскільки, за її словами, компанія-забудовник продовжує продавати нерухомість.
"Тим часом Saga Development разом із засновником Андрієм Вавришем продовжують продавати квартири. У них декілька об'єктів у столиці", - зазначила ведуча.
Реакція мережі
Тим часом колеги та шанувальники висловлюють зірці слова підтримки та діляться особистим досвідом. Ось деякі їхні коментарі:
- "Боже, Олю, це суцільний жах…Не зрозуміло тільки, як таке може бути? Ви виграли суд, тож з нього мають стягнути гроші на вашу і всіх ошуканих користь?"
- "У даному будинку на ОЛХ продаються вже готові квартири з документами. Судячи з цього, будинок добудовано. Вам відмовляють у передачі вашої квартири?"
- "В нас така сама історія, але із відомим забудовником в Одесі"
- "Ви молодець, що берете до купи себе після болю втрати й з усією сміливістю продовжуєте боротися за себе і своє"
- "Розголос дійсно може стати дієвим інструментом"
- "Таких історій тисячі, на жаль. Підхід до вирішення має стати не епізодичним, а більш кардинальним, масштабним, на законодавчому рівні".
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