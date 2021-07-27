ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Купання у фонтанах влітку дуже небезпечне: лікарі попередили про страшні наслідки

Новость на русском →
Вівторок 27 липня 2021 16:42
Купання у фонтанах влітку дуже небезпечне: лікарі попередили про страшні наслідки Фото: чому влітку не можна купатися у фонтанах (flickr.com/vladpl)
Автор: Анна Шиканова

Купання в міських фонтанах влітку може привести до серйозних, а часом і незворотних наслідків. Однак городяни в сильну спеку збираються біля фонтанів і дозволяють в них плескатися навіть маленьким дітям.

Чому такий спосіб охолодитися дуже небезпечний, розповіла лікар-терапевт Марина Єріна в коментарі для видання "Факти".

З давніх часів фонтани були місцем загального збору людей - там поїли чистою водою коней, набирали воду і тамували спрагу. Такі фонтани ставили на головних площах містечок, а вже пізніше почали зводити їх в особистих садибах і парках. Фонтани мають особливе значення - вони очищають і зволожують повітря, а вже в останню чергу служать прикрасою міста.

Чому у фонтанах не можна купатися

"Категорично не можна. Вода у фонтанах не очищається і не дезінфікується, в них купаються і п'ють собаки, птахи, бездомні. У воді живе безліч збудників важких хвороб: ентеровірусні інфекції, різні кишкові інфекції, збудники шкірних захворювань, менінгіту, гепатиту A, черевного тифу", - розповіла Марина Єріна.

Вона рекомендує після води з фонтану обов'язково промити під проточною водою тіло, а найкраще – з милом.

Як інфекції та мікроби можуть потрапити в організм людини

У місцях скупчення людей багато птахів - голуби, ворони, горобці. Вони полюють за залишками їжі та часто літають над фонтанами або приземляються до них, щоб попити води. Однак найнебезпечніше - це послід птахів, в якому можуть бути глисти та збудники інфекційних хвороб. Цей послід розчиняється у воді і його абсолютно не видно.

Якщо у людини є на шкірі мікротріщини, а вони є практично завжди – то через них в організм потрапляють стафілококи, стрептококи та інші небезпечні мікроорганізми.

Крім того, у фонтанах збирається весь пил і бруд з міських вулиць, а також потрапляють солі та важкі метали.

Від бруду дно фонтанів стає слизьким і посковзнутися в ньому людині дуже легко. А ось удар може бути фатальним, оскільки фонтани зазвичай будують з бетону. Також є ризик піти під воду і захлинутися.

Якщо фонтани обладнані підсвічуванням, то є ризик отримати електротравму. А різні конструкції фонтану може бути не видно у воді - є ризик наштовхнутися на штирі або дріт.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чому влітку не варто пити крижану воду.

А також розповідали про те, що потрібно знати про їжу влітку, щоб уникнути отруєння.

Читайте РБК-Україна в Google News
фонтан плавание опасность
LITE
Свято 27 липня: що не можна робити в цей день, прикмети, у кого іменини
Свято 27 липня: що не можна робити в цей день, прикмети, у кого іменини