Кулінар поділився рецептом справжнього фаршированого перцю по-болгарськи

Інгредієнти для перцю фаршированого куркою

Перець болгарський - 6 шт.

Куряче філе - 1 шт.

Рис - 0,5 склянки

Цибуля - 2 шт.

Домашній томатний сік - 2 склянки.

Рослинна олія - 50 мл

Сметана - за смаком

Сіль, перець чорний мелений, перець червоний солодкий, чабер, цукор.

Покрокове приготування страви

Вимийте перці і видаліть з нього все насіння, перегородки, корінці. Це потрібно робити акуратно, щоб не пошкодити овоч.

Змастіть поверхню овоча рослинною олією, але в невеликій кількості.

Потім складіть перці в поліетиленовий пакет і спечіть в мікрохвильовій печі протягом десяти хвилин. Залиште в пакеті до охолодження.

Рис краще взяти дрібний і розсипчастий. Зваріть його до повної готовності у великій кількості води. Потім відкиньте на друшляк і промийте.

Філе курки подрібніть на м'ясорубці, щоб отримати курячий фарш. Очистіть цибулю, поріжте не дуже крупно і посмажте на рослинній олії до золотистого кольору.

Додайте до смаженої цибулі фарш і обсмажте з куркою протягом десяти хвилин, часто помішуючи. Додайте за смаком сіль, чабер, паприку і поперчіть чорним перцем. Чабера можна додати побільше, щоб отримати більш вишуканий смак.

Ретельно перемішайте фарш до однорідного стану і покладіть туди відварений рис. Перемішайте фарш c рисом, зменшіть вогонь до мінімуму і, накривши сковорідку кришкою, тушкуйте фарш протягом 15 хвилин.

Начиніть фаршем спечені неочищені від оболонки перці, після чого плівку краще очистити. Якщо робити це після того, як перці будуть начинені фаршем, вони не втратять форму.

Викладіть перці на розігріту сковорідку c невеликою кількістю рослинної олії і обсмажте на середньому вогні до легкого рум'янцю.

Влийте в сотейник c перцями 2 склянки натурального (краще - домашнього) томатного соку. Томатну пасту краще не використовувати. Додайте 1 ч. л. цукру, сіль, поперчіть за смаком і додайте гарячу воду з чайника, щоб перець був на половину занурений в томатний соус.

Доведіть соус з фаршированими перцями до кипіння і тушкуйте під кришкою на невеликому вогні 20 хвилин.

Готову страву викладіть на тарілки, поливши томатним соусом. Подавайте перець з куркою виключно гарячим і зі сметаною.