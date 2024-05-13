Куда исчез и как сейчас выглядит главный иллюзионист планеты Дэвид Копперфильд

Личная жизнь великого мага также привлекала огромное внимание. Однако слава капризна - после серии скандалов знаменитость "залег на дно".

В 80-х и 90-х годах иллюзионист и гипнотизер Дэвид Копперфильд был одной из самых известных личностей в мире. Люди лишь мечтали попасть на его шоу, поэтому смотрели выступления по телевизору и были в восторге, пытаясь разгадать секреты его фокусов.

Что сейчас с колдуном и как он выглядит - узнайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

Биография Дэвида Копперфильда

Настоящее имя иллюзиониста - Давид Сет Коткин (псевдоним он взял в честь героя классического романа Диккенса).

Родился он 16 сентября 1956 года. Копперфильд официально признан самым богатым фокусником в истории и до сих пор включен в списки самых богатых знаменитостей мира.

Приблизительная сумма его состояния составляет 4 миллиарда долларов. Доходы звезды сегодня не только от авторских прав на программы, которые до сих пор популярны среди зрителей и начинающих фокусников, но и от туристического бизнеса: во времена расцвета славы Дэвид приобрел 11 островов на Багамах.

Дэвид Копперфильд (фото: скриншот с видео)

Многие помнят, как Дэвид начинал свой путь и строил свою карьеру, а затем оказался втянутым в скандал, оставивший на его имени несмываемое пятно.

В 10 лет маленький Давид Коткин продемонстрировал свои первые фокусы, а к 16 годам уже вел собственный курс по магии в Нью-Йоркском университете.

В возрасте 18 лет Коткин осознал, что лучшие иллюзии можно продавать в рамках качественно организованных шоу, и вскоре появился на телевидении, где стал суперзвездой - уже под именем Дэвида Копперфильда.

В 1983-м состоялось его историческое выступление на телевидении: перед изумленной публикой он заставил исчезнуть Статую Свободы.

К концу 90-х годов мужчина имел все, о чем только можно мечтать: он был помолвлен с Клаудией Шиффер, имел огромное состояние и владел Музеем колдовства с самой большой в мире коллекцией магических предметов.

Артист даже создал фокус, разрезая Дженнифер Лопес на 6 частей, и оказывался в центре скандала с Майклом Джексоном из-за гонораров.

Однако в начале нулевых его карьера пошла на спад - либо публика устала от его выступлений, либо расставание с Шиффер сыграло свою роль.

Дэвид Копперфильд (фото: скриншот с видео)

И тогда на Копперфильда свалилось типичное для знаменитостей проклятие - его обвинили в домогательствах и сексуальном насилии.

Несколько моделей заявили, что он привлекал их для участия в его шоу, а затем злоупотреблял их беспомощностью, используя медикаменты для подавления их сопротивления.

Волшебника также обвинили в употреблении наркотиков и в падении на подростка.

Все эти обвинения не дошли до суда и были закрыты на этапе расследования.

Где сейчас иллюзионист

Последние годы гипнотизер почти не появляется на публике. Однако осенью прошлого года Дэвид неожиданно стал гостем на местном американском детском шоу.

Маленькая ведущая Эмми была в восторге, когда он согласился прийти. В течение этого времени можно было заметить, как изменился внешне 67-летний артист.

Дэвид Копперфильд (фото: скриншот с видео)

Он немного прибавил в весе и потерял свою былую худобу. Кроме того, по цвету волос стало видно, что магия не смогла справиться с сединой - Копперфильд красит волосы.

Судя по всему, его стилист порекомендовал выбрать теплый каштановый оттенок, который делает цвет его лица более здоровым.

Фокусник до сих пор обладает своим обаянием, и его профессиональное мастерство было очевидно из его трюка, который он показал по просьбе маленькой ведущей.

Однако маловероятно, что иллюзионист сможет восстановить свою былую мировую популярность.