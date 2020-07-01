Куди українці можуть полетіти з 1 липня і що для цього потрібно

Відпочинок влітку (колаж РБК-Україна)

З 1 липня українцям дозволені польоти в ряд країн

Літо в Україні в самому розпалі, і багато людей не залишили думки полетіти відпочити за кордон. Так, для наших співгромадян це стало можливим, адже з 1 липня для нас відкрили небо ряд країн.

Отже, які ж країни доступні для відпочинку. До них відносяться: Туреччина, Єгипет, Албанія, Хорватія, Чорногорія.

Для польоту в Туреччину вам виміряють температуру на вході в літак. Повернення на батьківщину без обсервації.

В Єгипет можна полетіти, але по прильоту в Україну необхідна 14-денна самоізоляція, через те, що ця країна належить до країн з високим рівнем захворюваності COVID-19.

Хорватія відкриває для нас небо з єдиною умовою, у туриста повинна бути бронь готелю або житла. Температурний скринінг при вході в літак.

Чорногорія відкрита для українських мандрівників при наявності довідки про відсутність коронавірусу, яка зроблена протягом 48 годин до відльоту.

На жаль, країни Євросоюзу поки залишаються закритими для українських громадян. Однак іноземцям, дипломатам та громадянам України, які мають дійсні робочі або навчальні контракти або вид на проживання в ЄС, морякам, спрямовуються на корабель, громадянам, які слідують транзитом через ЄС, в'їзд дозволено.

Кожні 2 тижні ЄС буде переглядати список держав, з яких можливо в'їжджати. І в залежності від обставин буде частково або повністю знімати обмеження на поїздки або знову вводити їх для конкретних країн.

Як раніше ми писали, названі кращі пляжі на курорті Кирилівка.

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Автор: Людмила Жукова