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Куди переїхали морські університети України та як вони працюватимуть: вся важлива інформація

Куди переїхали морські університети України (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Українські морські університети виявилися частково зруйновані, частково - в окупації. Деякі тимчасово перебралися в інші області України. Університети в Одесі та Миколаєві готуються до прийому студентів, але поки остаточне рішення про онлайн або офлайн навчанні ще не прийнято.

Що зараз з морськими університетами та коледжами і які з них будуть працювати в наступному навчальному році, розповіли в USM.media.

Азовський морський інститут в Маріуполі

Азовський морський інститут (структурний підрозділ НУ ОМА), який знаходився в Маріуполі, тепер буде на базі Національного університету "Одеська морська академія". Частина студентів зможе здобути освіту в Дунайському інституті НУ ОМА в Ізмаїлі.

Вся необхідна інформація - за цим посиланням.

Маріупольський морський ліцей

Цей ліцей також тимчасово перемістився до Одеси. Навчальний рік завершився на базі Одеського ліцею морського транспорту. Програми в навчальних закладах різні, але це особливою проблемою не стало.

Наразі триває вступна компанія для абітурієнтів і ліцей зможе випускати моряків.

Херсонська морська академія

Морська академія Херсона і морський коледж "переїхали" в Одеський аграрний університет. Вступна кампанія триває і є контакти для вступу.

Окупанти в Херсоні планує запустити восени навчання, але воно буде незаконним. А фейкові дипломи визнавати будуть тільки у РФ.

Херсонський морський коледж рибної промисловості

Цей навчальний заклад евакуювався до Дунайського інституту водного транспорту в Ізмаїлі.

Вдалося зберегти весь педагогічний склад, обов'язки керівника тимчасово виконує Роман Негруц.

Навчання проводитимуть дистанційно.

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова в Миколаєві

Головний корпус університету в Миколаєві зруйнований в результаті ракетного удару Росії майже повністю. Зараз у будівлі проводять ремонтні роботи та зруйновану частину хочуть відрізати від будівлі.

В університеті проводять вступну кампанію і проводять набір абітурієнтів. Навчальний року планують розпочати 15 вересня. Вся інформація про вступну кампанію - за цим посиланням.

Коледж кораблебудування НУК ім. Макарова

Коледж в Миколаєві продовжує свою роботу і йде вступна компанія для студентів. Форма навчання в наступному навчальному році поки невідома.

Зараз у цьому закладі є 95 місць для бюджетників. А ті студенти, які не змогли скласти тест, зможуть вступити до НУК або до коледжу при НУК після індивідуальної співбесіди та за бюджетними квотами.

Всі деталі - за цим посиланням.

До речі, раніше ми розповідали про те, скільки коштує навчання в університетах України у 2022 році.

А ще ми писали про те, що названо кращі університети Києва.

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