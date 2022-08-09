Куди зникають шкарпетки в пральній машині і як цього уникнути

Де шукати загублені шкарпетки

Існує кілька основних причин зникнення шкарпеток в пральній машині в процесі прання.

Зокрема, шкарпетки можуть потрапити під гумову манжету, розташовану поруч з люком-ілюмінатором, яка передбачена для забезпечення герметичності. Деколи ущільнювальні гумки бувають недостатньо пружними. У цьому випадку при обертанні барабана ущільнювальна манжета сильно розтягується і під неї з легкістю може потрапити шкарпетка.

Також маленькі дитячі шкарпетки можуть в процесі прання потрапити в щілину між барабаном і баком і застрягти там надовго. Дістати можна лише через отвір для нагрівального елемента, але для цього потрібно частково розібрати пральну машину.

Однією з найбільш поширених причин зникнення подібних речей в пральній машині може виявитися постільна білизна, куди шкарпетки нерідко забиваються під час прання.

Як не загубити шкарпетки

Покладіть шкарпетки в стару футболку

Вам знадобиться лише стара футболка, бажано біла, щоб не зіпсувати шкарпетки. Потрібно помістити шкарпетки всередину одягу та зав’язати, щоб створити своєрідний мішок. Також можна використовувати спеціальну сітку для прання.

З’єднайте шкарпетки шпилькою

Ще один простий прийом, щоб не втратити шкарпетки, це зв’язати їх шпилькою або навіть прищіпкою. Цей спосіб легкий, практичний та дуже ефективний для сортування чистої білизни.

Купуйте шкарпетки одного кольору

Завжди корисно купувати кілька пар шкарпеток одного кольору. Навіть якщо ви втратите шкарпетку, у вас завжди буде можливість взяти іншу.