Какую часть тела вы моете в душе первой, такой вы и человек (тест)

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Как расшифровать ответы

Если вы сначала моете голову

Вы - артистическая личность, любите мечтать и витать в облаках.

Часто вам не хватает настойчивости, но вы можете достичь того, чего не могут другие.

Деньги - не самое главное в вашей жизни, а вот дружба - наоборот, очень важна.

Вы прекрасный любовник (любовница), потому что всегда открыты новому и стремитесь к необычным ощущениям и впечатлениям.

Вам подойдет в партнеры по жизни тот, кто в первую очередь моет грудь.

Если вы моете грудь

Вас можно назвать практичным человеком. Вы очень прямолинейны и цените удобство.

А еще вы ненавидите, когда вас отвлекают от дел, и не переносите, когда люди не разделяют вашу точку зрения.

Вы хороший любовник (любовница), любите эксперименты.

Лучший союз с теми, кто моет голову в первую очередь.

Если сначала вы моете подмышки

Вы - надежный, трудолюбивый человек, а также вполне приземленная натура, но в хорошем смысле этого слова.

Часто всей душой вы хотите помочь окружающим, но не всегда чувствуете неискренность. Вы можете попасть в ловушку тех, кто захочет воспользоваться вашей добротой.

Как любовник (любовница) вы достаточно посредственны, так что вам стоит внести немного разнообразия в вашу сексуальную жизнь.

Лучшим партнером для вас станет тот, кто первым делом моет плечи.

Если вы моете лицо

Для тех, кто прежде всего моет лицо, деньги - вопрос первостепенной важности. Вы пойдете на многое, чтобы достичь богатства. Честность и достоинство при этом уходят на второй план.

В друзья вы выбираете "полезных" людей, а жизнь для вас - полоса препятствий, которую нужно преодолеть.

Окружающим сложно вас понять, но их мнение вас мало волнует.

Вы - посредственный любовник (любовница), потому что слишком увлечены получением удовольствия, а не тем, как доставить его.

Лучше всего вы поладите с тем, кто выбирает "другое".

Если вы моете плечи

Вы часто не получаете того, к чему стремитесь, и можете чувствовать себя несчастливыми.

Вы считаете, что людям вы не очень симпатичны и, защищаясь от негатива, вы хотите проводить время в одиночестве.

Часто вы ищете утешение в азартных играх или алкоголе. Деньги и власть важны для вас, но удача часто подводит.

Любовник (любовница) из вас такой себе, так что вам будет сложно найти партнера по жизни.

Те, кто моет подмышечные впадины в первую очередь - ваш единственный шанс.

Если вы моете "другое"

Когда вы заходите в душ, вы моете сначала ноги, руки или "интересные места"? Несомненно, в вас есть внутренняя сила, но людям бывает очень сложно ее рассмотреть.

Вам следует развить в себе жилку авантюризма и научиться показывать потенциал, заложенный в вас, ведь глубоко внутри - вы интересная личность с очень немногими недостатками.

Вы - посредственный любовник (любовница), имеющий много разных фантазий, но вам не хватает смелости, чтобы их реализовать.

Лучшее партнерство с теми, кто первым делом моет лицо.