Если ночь была бессонной: советы, которые помогут повысить уровень энергии на весь день

Пейте больше воды

Если вы недостаточно спали, организм испытывает стресс. Снизить его могут основные физические потребности. Посему пейте больше чистой жидкости без добавок. К тому же это поможет избежать обезвоживания, которое только снижает уровень энергии.

Примите холодный душ

Это довольно известный приём, которым часто пользуются. Холодная вода бодрит, усиливает способность мозга фокусироваться и улучшает кровообращение в теле, что также оказывает положительное влияние на работу нервной системы.

Если у вас есть возможность, можете принимать душ несколько раз в день несколько минут, чтобы держаться в тонусе.

Выйдите на улицу

У человека есть свои биоритмы, по которым в большинстве своем и живет, даже если не догадывается об этом. Ученые говорят, что для налаживания циркадных ритмов днем важно получить как можно больше солнечного света.

Если в течение дня вы начинаете испытывать сильную усталость, выйдите на улицу и прогуляйтесь. Свежий воздух расслабит ваш мозг и сделает разум яснее. Даже если погода за окном не солнечная, вы все равно ощутите положительный эффект.

Правильно пейте кофе

Первое, чего хочется многим после бессонной ночи, - это чашечка ароматного кофе. Однако не злоупотребляйте этим, иначе рискуете перегрузить сердце и повысить уровень стресса в организме.

Остановитесь на одной или двух чашках бодрящего вас напитка. В конце концов они не подарят вам желаемый запас энергии, но разбудят сонный организм.

Устройте физическую активность

Плохой сон снижает уровень дисциплины и энергии, что в свою очередь может побуждать вас пропустить тренировку. Однако не поддавайтесь на эти уловки нервной системы.

Совершенно не обязательно идти в спортивный зал и тренироваться до седьмого пота. Сделайте с утра легкую зарядку или растяжку, повторяйте несколько минут в течение дня. По возможности выйдите вечером на прогулку.

Поспите

Если у вас есть возможность, сделайте маленькую паузу на сон. После нескольких часов работы, сделайте 25-минутный перерыв. Это поможет вам получить заряд бодрости еще на время. Однако не забудьте поставить будильник или таймер, чтобы не заснуть на остаток дня.

Не употребляйте много сладостей

Это источник быстрых углеводов, дающих мгновенную энергию. Чтобы снизить уровень кортизола, организм потребует больше сахара, однако лучше этого избежать. Инсулиновые "качели" действительно дадут вам больше энергии, но очень быстро она иссякнет, и вы почувствуете упадок сил.

Конечно, строго ограничивать себя не стоит. Съешьте любимый десерт с чашкой кофе, но не злоупотребляйте ни тем, ни другим.