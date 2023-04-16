Если врач нашел у вас такую болезнь, меняйте врача: топ-5 придуманных диагнозов

Дисбактериоз

Это - загадочное "нарушение микрофлоры" кишечника, часто после приема антибиотиков.

По словам врача, нет единых норм микробиоты. Анализ кала на дисбактериоз неинформативный. Совершенно. В любом возрасте.

Остеохондроз

Имея жалобы на боль в спине, пациент может услышать, что у него остеохондроз. А потом горы исследований и куча капельниц и таблеток.

Но на самом деле остеохондроз - рентгенологический диагноз, это физиологический процесс старения позвоночника.

В международной классификации заболеваний остеохондроз существует, однако это заболевание отличается от того, как его трактуют у нас. Это группа редких заболеваний, связанных с нарушением нормального развития роста костей. Как правило, начинается в детстве как дегенеративное или некротическое состояние (болезни Пертеса, Осгуда-Шляттера, Шейермана). Само собой, такой диагноз не ставится направо и налево.

Авитаминоз

Конец зимы - начало весны, и вот любые симптомы (усталость, упадок сил, вялость, низкая работоспособность, выпадение волос) списывают на авитаминоз.

Если человек каждый день полноценно питается, в рационе есть овощи, фрукты, молочные продукты, мясо - недостатка витаминов не будет.

Но возможно за симптомами скрываться и заболевание, которое нужно диагностировать и лечить. Тогда витаминки вряд ли помогут.

Вегетососудистая дистония (ВСД), или нейроциркуляторная дистония

Из-за разнообразия симптомов, которые укладываются в эту "болезнь", ВСД ставят при любом случае.

"Потливость, сердцебиение, неприятные ощущения в груди, колебания артериального давления, чувство тревоги, нарушение концентрации внимания и т. д - "у вас ВСД!" - пишет врач.

На самом деле это могут быть депрессия, панические атаки, тревожное расстройство, анемия, гипотиреоз, аритмия, гипертония, синдром хронической усталости. Иногда симптомы - вариант нормы.

Дисциркуляторная энцефалопатия

Диагноз людей старшего возраста при жалобах на ухудшение памяти, головные боли, головокружение, шум в ушах, снижение концентрации внимания.

Считается, что симптомы возникают из-за проблем с сосудами, питающими мозг. Но на самом деле - это нормальный процесс старения мозга! А еще за таким диагнозом может скрываться мигрень, болезнь Альцгеймера, гипертония, депрессия.