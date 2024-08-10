Почему электросчетчик начисляет лишние киловатты и что делать

Проверка счетчика

Если вы заметили, что счетчик насчитывает больше электроэнергии, чем вы потребляете, следует проверить его работоспособность.

Удобнее всего использовать мощный прибор, например, обогреватель. Сначала записываем показания счетчика и проверяем мощность обогревателя (например, 2 кВт). Затем выключаем все остальные электроприборы в квартире, оставив только обогреватель. Через час снова проверяем показания счетчика.

Если счетчик показывает точно 2 кВт, то все в порядке. Если же он показывает больше, к примеру, 2 кВт и 200 Вт, следует провести тест еще раз. Если результат снова будет завышенным, счетчик, вероятно, нуждается в поверке.

Неверное подключение счетчика

Неправильная схема подключения счетчика может привести к тому, что он насчитывает больше электроэнергии, чем вы потребляете. Если счетчик правильно подключен, в обоих проводах (фазе и нуле) идет одинаковый ток.

Однако, если нулевой провод проходит через корпус силового щита или подсоединен под одним зажимным болтом с соседским проводом, дополнительный ток, циркулирующий в металлическом корпусе, может привести к завышенным показателям.

В этом случае следует обратиться в орган контроля для проверки и коррекции подключения.

Изменения параметров потребления электроэнергии

На неправильные показатели счетчика могут влиять изменения параметров поставленной электроэнергии.

К примеру, электросхема счетчика рассчитана на напряжение 230 В, но часто напряжение составляет 180-210 В. Это заставляет приборы, такие как бойлеры и электроплиты, работать дольше для достижения нужной температуры, что приводит к большему потреблению энергии.

Также частота электроэнергии влияет на показатели счетчика: чем она выше, тем меньше будут показания. Однако сильные отклонения от стандартных 50 Гц могут вызвать сбой в подсчетах в большую сторону.

Приборы при работе также производят реактивную мощность, которая возвращается обратно в сеть и снова засчитывается счетчиком, что может искажать результаты.

Подключение посторонних людей

Иногда бывают случаи, когда к вашему счетчику подключаются посторонние лица. Это может произойти, если счетчик расположен вне квартиры. В таком случае ваш счетчик будет учитывать электроэнергию, потребляемую соседями.

Хотя это редкая ситуация, она все же может иметь место и нуждается в тщательной проверке.