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У Криму на величезні банери помістили портрет Сталіна: святкують 9 травня

STYLERЖиття    08.05.2020 - 12:29
У Криму на величезні банери помістили портрет Сталіна: святкують 9 травня
У Криму відзначають 9 травня плакатами з диктатором Сталіним (колаж РБК-Україна)

В окупованому Севастополі на вулицях повісили плакати зі Сталіним

В окупованому Росією Криму святкують 9 травня, вивішуючи на плакати Йосипа Сталіна. Так, на вулицях Севастополя на величезні банери в центрі міста з написами "Це наша перемога КПРФ" помістили фото диктатора Сталіна, який у 1943-1944 році зіслав в табори тисячі людей, проводячи так звану етнічну чистку.

Як повідомляє видання "Крим. Реалії", посеред урізаною під час недавньої реконструкції клумби на площі Лазарєва також розставили прикраси у вигляді військових дат.

У Криму на величезні банери помістили портрет Сталіна: святкують 9 травняВ Криму повісили плакати зі Сталіним (фото: ru.krymr.com)

В отвори всіх інсталяційних споруд вклали гілки бузку. За задумом авторів, це має символізувати "бузок перемоги".

Нагадаємо, що в Севастополі 9 травня проведуть низку урочистих заходів, незважаючи на епідемію коронавірусу і режим самоізоляції громадян. Зокрема, відбудеться парад кораблів і авіації.

До речі, у постійному представництві України при ООН нагадали людям, що в 1944 році режим Сталіна здійснив масову етнічну чистку – протягом трьох днів понад 190 тисяч кримських татар було депортовано в поїздах для великої рогатої худоби в Азію. Про це відомство написав у своєму Twitter.

"Росія ніколи не втрачає шансів образити місцеве населення", – йдеться в повідомленні.

Як ми раніше писали, Крим закрили для туристів до винаходу вакцини від коронавірусу.

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