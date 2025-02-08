KRYLATA: Евровидение очень важно для Украины, сейчас именно то время, когда нужно говорить о войне

– Какие смыслы вы закладывали в свою песню для Нацотбора?

– Моя конкурсная песня называется "Stay True", что означает "оставайся верным". Я это трактовала как "оставайся верным в своем пути, оставайся собой, не теряй себя". Это может касаться совершенно разных тем. Она для людей, которые чувствуют себя одинокими, растерянны из-за войны, потеряли дом или близких людей, для тех, кого не воспринимает общество. В общем о нас, о нашем народе.

Конечно, я рассказываю и пою о том, что касается не только войны во внешнем плане, но и войны внутри каждого из нас. Потому что нам приходится преодолевать очень тяжелые и травматические события. И важно понимать, что бы мы не теряли - мы не должны потерять себя, не должны потерять свою веру в светлое будущее.

– Как появилась ваша песня?

– Эта песня написана специально для Евровидения. Писала я ее уже тогда, когда подала заявку. И уже потом, когда попала в лонглист, мы меняли аранжировку. Когда же я попала в шортлист - свои правки вносила Тина Кароль, они были к лучшему. Вот так эта песня дорабатывалась. Она не имела своего финального вида на момент начала подачи заявок. И мне нравится то, в какой форме она сейчас звучит.

Был вариант оставить акустический вариант песни. Но я понимаю, что для Евровидения я бы хотела именно такую структуру, в которой она сейчас звучит.

– Вы говорите, что Тина вносила правки. Как вы вообще относитесь к правкам и тому, что песню приходится менять?

– Ну конечно, это в любом случае должен быть баланс. Когда я - автор, саунд-продюсер, и музыкальный продюсер проекта - как Тина. Мы должны быть в балансе и сохранять как и то, что нравится авторам, так и вносить какие-то коррективы от человека, который уже не один год в шоу-бизнесе, имеет очень огромный багаж опыта. Тина вообще зашла сразу с позиции "я за тебя, я с тобой, я хочу, чтобы эта песня звучала круто, чтобы она была понятной для слушателей". И это на самом деле очень ценно, потому что работать с артистом такого уровня - это очень ответственно. И так же важно прислушиваться и к ней, и к себе.

– Вы уже второй раз на Нацотборе, на этот раз не так страшно или все еще есть волнение?

– У меня на самом деле всегда есть волнение. И когда-то я нашла этому оправдание. Потому что это означает, что я живой человек, что я живу музыкой, которую я презентую, которую я доношу слушателям. Всегда волнуюсь перед любыми выступлениями. И перед Нацотбором тоже, потому что хочется все сделать на высоком уровне, даже не из-за конкуренции, а в первую очередь для себя.

– В этом году Тина впервые в роли музыкального продюсера, а вам уже есть с чем сравнивать, какую разницу в проведении Нацотборов уже могли заметить?

– Не могу сильно сравнить, потому что в прошлом году я дошла только до лонглиста, была только на прослушиваниях и особой коммуникации или сотрудничества с Дмитрием Шуровым у нас не было. Я просто благодарна, что в этом году с нами Тина, что у нас такая команда, что сейчас все происходит так, как оно есть.

Финалистка Нацотбора призналась, что думает о Тине Кароль (фото: instagram.com/krylata_ua)

– Почему для вас важно получить шанс представлять нас на Евровидении?

– Евровидение очень важно для Украины. Сейчас именно то время, когда нужно говорить о войне очень большой аудитории и обществу, которое связано с Евровидением: еврофанам, европейцам, которые приходят смотреть уже на живые выступления.

А еще, это не моя первоочередная цель, но для меня это возможность показать, что мне 20 лет, я работаю без продюсера, мне помогает моя семья и друзья, это все моя команда. И я хочу показать людям, что все возможно. Кроме этого, важную роль играет моя песня, в которой заложены очень близкие для каждого из нас смыслы. Для меня важно как и в пределах Украины, так и на самом Евровидении, если удастся, сделать так, чтобы мою музыку услышали.

– В комментариях часто возникают споры о том, что Украина якобы должна выступать на Евровидении не только с треками о войне. Как вы относитесь к таким упрекам и какая песня, по вашему мнению, должна представлять нашу страну - веселая или грустная?

– Думаю, что во всем веселье так же можно найти скрытые смыслы. Есть очень много песен, которые веселые именно в аспекте аранжировки и звука, но на самом деле имеют какой-то более глубокий смысл. Каждая песня имеет право на существование: веселая она или грустная, быстрая, лирическая, акустическая, драйвовая, - неважно. Ведь главное - как артист позиционирует свой номер, что он закладывает в песню.

– А как вы вообще реагируете на комментарии, критику?

– Я читаю комментарии под моими видео, под видеореакциями на других пабликах и ютуб-каналах. Но у меня нет какого-то отношения, чтобы меня они как-то либо сильно угнетали, либо сильно впечатляли. Мне безусловно важно, когда моя аудитория, мои близкие люди, говорят свое откровенное и искреннее мнение. Конечно, хочется читать и анализировать, прислушиваться, но важно делать это все в балансе, чтобы не потерять себя и то, что я несу в своей песне.

Участница Нацотбора вспомнила работу с Потапом (фото: instagram.com/krylata_ua)

– Кого можете назвать конкурентом на Нацотборе, какие песни вам понравились больше всего?

– Очень многое решит именно живое исполнение песни с номером, со всем визуалом. Сейчас так получилось, что мы все отличаемся или тематикой песни, или жанром, или стилем исполнения, вообще всем как личности отличаемся. Поэтому я не хочу сравнивать и говорить: кто сильнее, кто слабее, кто красивее. Думаю, что каждый может красиво, сильно, мощно сделать свой номер и так же представлять нашу страну.

– На таких конкурсах вообще возможна дружба между участниками или все же присутствует жесткая конкуренция?

У каждого свои цели, многое зависит от характера. Я думаю, что в таких конкурсах возможно и важно сохранять просто хорошие отношения. Потому что мы здесь ради одной цели, ради того, чтобы представлять Украину на Евровидении и рассказывать людям о нашем настоящем. Лично я не отношусь к другим участникам, именно как к конкурентам, потому что мы должны быть объединены, потому что у нас одна миссия.

– В прошлом вы участвовали в проекте "Голос. Діти". Правда ли, что детские конкурсы такие же тяжелые, как и взрослые?

– Помню, что до переходного возраста, ребенком, всегда легче было выступать, потому что детская психика еще не осознает всех масштабов, не навязывает каких-то лишних или конкретных ответственностей. Поэтому когда я была маленькой, мне было намного легче выступать, это было больше как развлечение.

– Каким был Потап именно в роли тренера?

– Мало кто знает, но наш сезон "Голос Діти", именно первые этапы, они не были какими-то плодовитыми на работу, скажем так. Я помню, что в то время я выступала с девочкой, у нас вообще не было много репетиций с Потапом. Мы просто тренировались сами, приезжали в Киев, проводили какую-то репетицию с музыкантами и все. Как такой тренерской любви - не видела. Он выполнял свою работу, мы, как участники, свою, а суперкоммуникации или коннекта у нас не было.

– А сейчас вы следите за его карьерой и скандалами вокруг него?

– Нет. Конечно, это кринж. Дальше можете не спрашивать.

– Если в этом году финалистом станет кто-то другой, вернетесь ли вы на Нацотбор еще раз?

– У меня возникал такой вопрос, но я не хочу себе на него отвечать. Я хочу воспринимать то, что происходит сейчас. Вот сейчас я готовлюсь к этому Нацотбору. Я знаю точно, что я ни на кого не буду обижаться в случае непрохождения дальше. Не будет обид на конкурс, на продюсеров и так далее. Если, например, в следующем году или через пять лет я почувствую, что хочу написать такую песню, с которой можно представить страну, то проанализирую нынешний отбор и, конечно, подам заявку. Пока что, после этого Нацотбора, я планирую дальше, как и раньше, выпускать свои песни. Возможно, это даже будет альбом.

– Вы сказали, что у вас нет продюсеров. А были ли уже предложения присоединиться к какому-то лейблу или работать на условиях дистрибуции?

– Я выпускаю песни через лейбл и имею своего дистрибьютора, этот человек помогает мне в некоторых вопросах по авторским правам и так далее. Были предложения от менеджеров, продюсеров, от других лейблов. Но пока что я хочу оставаться без каких-то контрактов, рамок и так далее. Я верю в то, что если прикладывать много усилий, то можно достичь своих целей, по крайней мере пока что, без всех этих контрактов.

– В начале полномасштабной войны вы выезжали за границу со своими братом и сестрой. Как вы там жили и почему вернулись?

Мы поехали в Чехию. Я была с сестрой и с младшим братом, мы жили в разных семьях, которые очень классно и тепло нас принимали. Я даже училась какое-то время в консерватории на специальности "Академический вокал", это был мой первый такой опыт. Все чехи относились к нам с уважением, с сочувствием. Помогали и поддерживали нас, устраивали праздники, какие-то путешествия, прогулки.

На самом деле родители просто захотели, чтобы мы были в безопасности. И мы поехали втроем (я, сестра и брат) вот так за границу. Тогда это было очень трудно, я не понимала вообще, зачем мы куда-то едем, зачем приспосабливаться к какому-то другому обществу, чего мы должны ждать. И где-то через 4 месяца мы вернулись. Я сказала, что буду в Украине. И что мне неважно, что будет в Киеве происходить. Просто хотела быть там, где я родилась. Вернулась и больше не выезжала.

KRYLATA высказалась о конкуренции на Нацотборе (фото: instagram.com/krylata_ua)

– Поговорим о личном. Ваше сердце свободно?

– Нет, мое сердце занято. У меня есть парень, который мне помогает в музыке, да и в принципе поддерживает меня. Отношения начались не так давно, но мы несколько лет назад познакомились. Он один из первых, кто вообще услышал мои "демки", первые черновики моих авторских песен, и поверил в них.

– С кем из артистов вы бы хотели записать новые совместные треки, или с кем уже планируете?

– Я предлагала, после шоу "Неймовірні дуети", записать фит с Монатиком или с Меловином. Пока не дошли до этого, но также была идея сделать фит с Дантесом. Мы говорили об этом. Не знаю, как дальше пойдет, потому что сейчас такое время, что у всех много дел и планов, все быстро меняется. Поэтому пока выпускаю песни сама, если в будущем выпадет какая-то такая возможность или напишется какая-то песня, то я положительно к этому отношусь. Это классно, когда два совершенно разных человека с совершенно разными музыкальными библиотеками вместе создают что-то новое, где сочетают жанры или создают вообще абсолютно что-то другое.

– Если не музыка, то что? Чем бы вы еще занимались?

– На самом деле когда выгораешь, то разные вопросы лезут в голову, но я понимаю, что музыка - это то, о чем можно не бояться сказать, что навсегда, в любых ее аспектах. Она безгранична для изучения, для поиска чего-то нового. Мне еще вообще очень много впереди надо изучать, познавать. Поэтому 100%, что моя жизнь - это музыка. Но кроме музыки я люблю, например, танцы, долгое время занималась бальными и современными. А еще путешествия, когда-то еще давно занималась теннисом. Я люблю эти все активности, дайте только больше часов в сутках.

– Вы говорите о выгорании. Как вы преодолеваете такие состояния и что заставляет вас сейчас думать о состоянии усталости и уныния?

– Я не скажу, что именно сейчас это чувствую. Просто был такой у меня период, около года назад. Это тот момент, когда я вкладываю себя во все-все-все процессы. Мне хочется быть вовлеченной везде, я отвечаю за все процессы, которые происходят в моем творчестве. Это и концерты, и шоу, и выпуск песен, и работа параллельно, и учеба. И потом я разбирала вопрос, как балансировать в этом всем и не стремиться быть идеальной везде. И этот вопрос решается с помощью других людей, их поддержки, делегирования каких-то дел. Я говорю честно, я до сих пор этому учусь, но пока что так.