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Крутит роман с Пивоваровым? Известная блогерша впервые призналась, что между ней и певцом

Артем Пивоваров и Ирина Пистрюга (фото: instagram.com/irka_pistryuga)
Автор: Полина Иваненко

Блогерша Ирина Пистрюга, которая часто появлялась на видео с Артемом Пивоваровым, впервые рассказала, что на самом деле их связывает. Паре уже несколько лет приписывают роман.

Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), о знакомстве и отношениях с Пивоваровым Пистрюга рассказала на подкасте Алины Шаманской "Розлючена", который уже вышел на ее YouTube-канале.

"Он хороший человек, он очень классный человек, у нас очень много похожего, очень много. Мы настолько энергетически похожи, мы все время можем найти о чем поговорить, где-то я ему что-то могу рассказать, где-то он со своего масштаба рассказать", - призналась Пистрюга. 

И каждый раз, когда блогерша видится с Пивоваровым, она чувствует легкость и забывает о времени. Когда же Шаманская прямо задала вопрос, влюблена ли Ирина в певца, она не стала отвечать.

"Ну, я очень люблю его творчество", - сказала блогерша.

Пивоваров и Пистрюга (скриншот)

Также она рассказала, как познакомилась с Артемом. Пистрюга очень хотела виниловый проигрыватель и рассказывала об этом в Stories, параллельно она запостила контент с музыкой Пивоварова. Затем это увидел сам артист, его команда предложила Ирине коллаборацию.

Это было еще во времена начала пандемии коронавируса. Сначала она думала снимать контент с певцом удаленно, но затем блогерша отправилась из Ивано-Франковска в Киев. Она и Пивоваров начали записывать общие видео.

"Это не объяснить словами, он очень глубокий человек. Он невероятный... Конечно, когда ты с человеком вот так сядешь, переговоришь, ну это, конечно, не то восприятие артиста. И это было вау", - рассказала Пистрюга.

 

Блогерша общается с Пивоваровым с 2021 года. Она уверяет, что не целовалась с певцом. У артиста якобы есть девушка, которую он скрывает, поэтому блогерше часто приписывают роль "разлучницы", хотя она постоянно говорит, что никаких романтических отношений между ними нет.

А когда Шаманская спросила, согласилась бы Пистрюга встречаться с Пивоваровым, если бы у него не было девушки, она дала честный ответ.

"У меня папа родной - музыкант. И моя мама (говорила): "Нет, музыканты". Есть разные стереотипы о музыкантах и она такая всегда как-то... Вот и у меня тоже такое есть", - начала Ирина.

"Ну не знаю, как бы я отреагировала. Все равно вот такая своеобразная публичность и это все. Не хотелось бы", - резюмировала она.

 

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