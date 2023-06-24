Крутые советы от стилиста, которые помогут скрыть объемный животик. Фотопримеры образов

Как скрыть объемный животик

"Коррекция объемного животика - едва ли не самый частый вопрос в блоге. Так что дам несколько простых, но действенных советов в подборе образов для фигур с объемом в зоне талии. Самое первое и самое главное - всегда опускать длину ваших плечевых изделий чуть ниже животика. Желательно закрывать пах", - советует эксперт.

Также она рекомендует не обтягивать туловище. На самом деле женщинам только кажется, что чем меньше будет объем их футболки, тем меньше они будут выглядеть. Но оно так не работает.

"Объем ваших плечевых изделий должен быть таким, чтобы под ними вообще не было видно контура животика", - объясняет Шевченко.

Не надо обтягивать руки. Свободный немного удлиненный рукав, не путайте с рукавами-фонариками или подобными, визуально сделает ручку тоньше.

"Обтянутые объемные руки делают туловище визуально объемнее и животик тоже", - отметила стилист.

Как одеждой скрыть животик (фото: Instagram/purpur.stylist)

Какие ткани и принты лучше выбирать

Елена не советует женщинам, которые комплексуют из-за объемного животика, носить одежду с большими принтами. Лучше выбирать густой, абстрактный или анималистический принт или вообще без него. Также следует носить одежду из плотной ткани.

"Никакого тонкого стрейча и трикотажа. А еще - не пережимайте животик ремнем штанишек. Так вы создадите складку, которую будет очень сильно видно при движении. И очень вас прошу - избегайте штанишек с резинками-рюшами. Они очень придают объему животику", - говорит стилист.

Правила от стилистки, которые помогут скрыть животик (фото: Instagram/purpur.stylist)