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Кривавий Леруа Мерлен не тільки не йде з Росії, але й продає товари з символікою Z

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Неділя 27 березня 2022 10:10
Кривавий Леруа Мерлен не тільки не йде з Росії, але й продає товари з символікою Z Фото: Леруа Мерлен в Росії продає товари з символікою Z (Getty Images)
Автор: Світлана Мащенко

Французька компанія Леруа Мерлен (Leroy Merlin) не тільки не йде з російського ринку, а ще й має нахабність продавати товари, марковані літерою Z.

Що відомо про кричущий випадок - читайте нижче в нашому матеріалі Styler.

Фото з Z-товарами опублікувала Ксенія Собчак у своєму Telegram Кровавая барыня.

На кадрі видно мініатюрний садовий інвентар - лопатка, сапки - на держаках яких зображено букву Z - символіку російських окупантів.

Кривавий Леруа Мерлен не тільки не йде з Росії, але й продає товари з символікою Z

До слова, Леруа Мерлен, за рейтингом Forbes, має найбільший серед французьких компаній капітал в Росії.

Окрім неї з РФ відмовляються йти такі французи, як Danone і Ашан. Їхній бізнес називають кривавим, адже вони спонсорують вбивство українців путінською армією.

Зазначимо, що російська журналістка Ксенія Собчак займає неоднозначну позицію щодо війни в Україні. Вона й намагається критикувати владу, російську пропаганду. І водночас робить це обережно.

Собчак звинувачують в тому, що вона розігрує "многоходовочку" і "стелить під себе солому".

Раніше Володимир Зеленський закликав Ашан піти з Росії, проте гендиректор французької компанії відмовився це зробити.

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