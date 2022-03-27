Кривавий Леруа Мерлен не тільки не йде з Росії, але й продає товари з символікою Z
Французька компанія Леруа Мерлен (Leroy Merlin) не тільки не йде з російського ринку, а ще й має нахабність продавати товари, марковані літерою Z.
Що відомо про кричущий випадок - читайте нижче в нашому матеріалі Styler.
Фото з Z-товарами опублікувала Ксенія Собчак у своєму Telegram Кровавая барыня.
На кадрі видно мініатюрний садовий інвентар - лопатка, сапки - на держаках яких зображено букву Z - символіку російських окупантів.
До слова, Леруа Мерлен, за рейтингом Forbes, має найбільший серед французьких компаній капітал в Росії.
Окрім неї з РФ відмовляються йти такі французи, як Danone і Ашан. Їхній бізнес називають кривавим, адже вони спонсорують вбивство українців путінською армією.
Зазначимо, що російська журналістка Ксенія Собчак займає неоднозначну позицію щодо війни в Україні. Вона й намагається критикувати владу, російську пропаганду. І водночас робить це обережно.
Собчак звинувачують в тому, що вона розігрує "многоходовочку" і "стелить під себе солому".
Раніше Володимир Зеленський закликав Ашан піти з Росії, проте гендиректор французької компанії відмовився це зробити.
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