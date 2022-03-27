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Кровавый Леруа Мерлен не только не уходит из России, но и продает товары с символикой Z

Новина українською →
Воскресенье 27 марта 2022 10:10
Кровавый Леруа Мерлен не только не уходит из России, но и продает товары с символикой Z Фото: Леруа Мерлен в России продает товары с символикой Z (Getty Images)
Автор: Светлана Мащенко

Французская компания Леруа Мерлен (Leroy Merlin) не только не уходит с российского рынка, а еще и имеет наглость продавать товары, маркированные буквой Z.

Что известно о вопиющем случае - читайте ниже в нашем материале Styler.

Фото с Z-товарами опубликовала Ксения Собчак в своем Telegram Кровавая барыня.

На кадре виден миниатюрный садовый инвентарь - лопатка, тяпки - на черенках которых изображена буква Z - символика российских оккупантов.

Кровавый Леруа Мерлен не только не уходит из России, но и продает товары с символикой Z

К слову, Леруа Мерлен, по рейтингу Forbes, имеет крупнейший среди французских компаний капитал в России.

Кроме нее из РФ отказываются уходить такие французы, как Danone и Ашан. Их бизнес называют кровавым, ведь они спонсируют убийство украинцев путинской армией.

Отметим, что российская журналистка Ксения Собчак занимает неоднозначную позицию относительно войны в Украине. Она и пытается критиковать власть, российскую пропаганду. И одновременно делает это осторожно.

Собчак обвиняют в том, что она разыгрывает "многоходовочку" и "стелет под себя солому".

Раньше Владимир Зеленский призвал Ашан уйти из России, однако гендиректор французской компании отказался это сделать.

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