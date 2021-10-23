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У Кропивницькому звільнили кондуктора, яка вигнала з автобуса дитину: все через 10 гривень (фото)

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Кропивницький, Субота 23 жовтня 2021 16:58
У Кропивницькому звільнили кондуктора, яка вигнала з автобуса дитину: все через 10 гривень (фото) У Кропивницькому кондуктор висадила дитину через порвану купюру (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У Кропивницькому в одному з автобусів кондукторка не взяла у дівчинки розірвані 10 гривень, якими школярка хотіла розплатитися за проїзд. Згодом за це робітницю КП покарали.

Про це у Fscebook написала мама дівчинки Марина Левченко.

Так, інцидент стався в автобусі №130-А, де кондукторка висадила з транспортного засобу 11-річну дівчинку, яка хотіла розплатитися розірваною купюрою.

За словами мами, дівчинка їхала до бабусі, аби відвезти ліки.

"Перший раз подзвонивши мені, вона сказала, що успішно дісталася. Через деякий час дзвонить знову, вся в сльозах, повідомляє мені, що кондуктор маршруту 130-А висадила її на наступній зупинці. З тієї причини, що у неї були порвані 10 гривень", — написала жінка.

Окрім того, кондукторка сказала дитині, що "коли заклеїш, тоді й будеш давати.

Згодом жінці у КП "Електротранс" розповіли, що жінка не мала права висаджувати дитину, тому зі співробітницею автобуса мали провести роз'яснювальну бесіду.

У Кропивницькому звільнили кондуктора, яка вигнала з автобуса дитину: все через 10 гривень (фото)У Кропивницькому кондуктор висадила дитину через порвану купюру (facebook.com/Марина Левченко)

Як пише "Суспільне", кондукторку автобусу звільнили. Зазначається, що на підприємстві вона працювала два роки та має трьох дітей.

На відео з камер відеоспостереження видно, що кондукторка розмовляє з дитиною, після чого дівчинка вийшла.

У коментарях користувачі пишуть, що кондуктор не мала права висаджувати дитину.

  • Таке відчуття, що в неї дітей немає;
  • Якщо валюта в країні зроблена з такого паперу який рветься, то порвану банкноту повинні брати. Це логічно;
  • Вона повинна попросити пробачення, не повинна була такого робити;
  • В маршрутках і автобусах часто такими купюрами здачу дають. Чому ж не взяла в дитини гроші? Це ж не пів купюри!! Я б її висадила!;
  • Потрібно кондуктора залишити без роботи, нехай подумає про свій вчинок.

Раніше ми повідомляли, що у Харкові хлопець не хотів платити за проїзд і розбив ногою двері тролейбуса.

Також ми писали, що під Києвом у маршрутки з повним салоном пасажирів відмовили гальма.

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