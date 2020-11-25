У Кропивницькому від COVID-19 померла 17-річна дівчина: препарат за тисячу доларів не допоміг

У Кропивницькому від коронавірусу померла 17-річна дівчина (колаж РБК-Україна)

Лікар розповів про загибель від коронавірусу молодої пацієнтки

У Кропивницькому померла від коронавірусу 17-річна дівчина, яка також тривалий час страждала від цукрового діабету.

За словами головного лікаря міської лікарні Олександра Артюха, медики ввели молодій пацієнтці дозу препарату Актемра", однак це не допомогло. Про це 25 листопада передає видання CBN.

Зазначимо, що даний препарат (імуносупресор тоцілізумаб) ще навесні МОЗ вніс до протоколу лікування хворих COVID-19. Ці ліки в цілому застосовується при лікуванні артриту. Одним з побічних дій Actemra є ослаблення імунітету - щоб уникнути цитокінового шторму.

Артюх розповів, що дівчина спочатку лікувалася в дитячій обласній лікарні, однак після позитивного тесту на коронавірус її у важкому стані перевели до реанімації інфекційного відділення Центральної міськлікарні.

Пацієнта хворіла на цукровий діабет з десяти років.

"При COVID-19 це дуже неприємна історія, aдже хворобa погіршує стaн тaких пaцієнтів", - пояснив головлікар.

Він також розповів, що лікарі робили максимум зусиль, щоб врятувати дівчину, проте трагедії уникнути не вдалося.

"Ми робили усе, що могли. Нaвіть ввели їй одну дозу "Актемри"”, aле результaту не було", - наголосив Артюх.

Додамо, що днями головний лікар Центральної міської лікарні Кропивницького зазначив, що безкоштовними повинні бути всі ліки, передбачені протоколом лікування коронавірусу, але цього препарату в протоколі немає, пише gre4ka.info.

"Для тих кому встановили діагноз ковід, все безкоштовно. Препарат "Актемра" не входить до переліку лікування. Це в приватному порядку, люди пишуть інформовану згоду. Ми не даємо ніякої гарантії, що буде покращення. На одну людину, одне введення коштує близько 1000 доларів, а їх треба два. Де вони їх беруть, я не знаю і відношення до цього не маю. У протоколі лікування на ковід це не прописано", - розповідав Артюх.

Так, у протоколі дійсно не вказано торгова назва ліків, а ось діюча речовина (тоцилізумаб) є.

Також діюча речовина зазначена серед засобів необхідних для боротьби з епідемією COVID-19 в постанові Кабміну №255 від 20 березня 2020 року.

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