"Кризисный период" ретрограда и магия Полнолуния. Астролог рассказала, что принесет этот понедельник

Прогноз астропогоды на 19 августа

День будет неудачным для новых дел и важных решений, хирургических и стоматологических вмешательств, посещения парикмахерской. Из-за ретроградности Меркурия, который будет оставаться в этой позиции еще 10 дней, не планируйте важных переговоров, заключения новых договоров, приобретения техники, важных командировок, экзаменов, проведения важных платежей, выяснения отношений.

"Кризисный, стрессовый для организма период, время соблазнов и эмоционального напряжения", - предупредила Соловьева.

Именно поэтому в этот день:

не поддавайтесь эмоциям и не перегружайте нервную систему

нельзя подвергаться внушению, лениться

воздержитесь от сексуальных практик.

Нарушение рекомендаций приведет к ухудшению здоровья, предупредила астролог. Самоконтроль может быть ослаблен, а инстинкты будут зашкаливать, возможны неразумные поступки.

"За мимолетным наслаждением может прийти разочарование. Главный соблазн - чувство власти над людьми. Необходимо обуздывать страсти и желания, собраться с духом, укреплять самодисциплину", - отметила Соловьева.

"Терпение и миролюбие - основной девиз дня. Завершайте начатые ранее дела, подводите итоги, возвращайте долги", - добавила она.

Гороскоп на 19 августа (иллюстрация: freepik.com)

Астролайфхаки на понедельник

"19 августа - день Луны, отвечающий за наши эмоции, психику, душу, подсознание, инстинкты, чувство, настроение, восприимчивость, уязвимость и эмоциональную изменчивость. Его влияние также заключается в основе родительского инстинкта, умении беспокоиться о других и успокаивать", - рассказала астролог.

В 21:26 (по киевскому времени) состоится точная фаза Полнолуния. Женщины чувствуют Полнолуние острее мужчин, объяснила Соловьева.

Луна будет без курса с 21:28 до 24:00. Такое положение приравнивают к действию ретроградного Меркурия, поэтому в этот период не следует начинать ничего нового и важного.

19 августа Луна будет в сложных аспектах с:

Ураном - планетой неожиданностей, революционных изменений, реформ, свободы, инноваций и высоких технологий, стихийных бедствий

Солнцем, которое отвечает за наше внутреннее "Я", сознание, мировоззрение, мироощущение, миропонимание, жизненную силу, энергию, здоровье, индивидуальность, темперамент, самореализацию, источники самовыражения и целостности

Меркурием - планетой общения, средств коммуникаций (различных гаджетов), транспорта, поездок, документации, торговли и обучения.

"Сбалансируйте энергию Луны белым цветом, серебром, потреблением молочных продуктов, отдыхом у водоема", - советует Соловьева.