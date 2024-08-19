"Кризисный период" ретрограда и магия Полнолуния. Астролог рассказала, что принесет этот понедельник

В понедельник, 19 августа, наступает Полнолуние, которое серьезно повлияет на некоторые сферы жизни. К тому же "сюрпризы" готовит ретроградный Меркурий.
Эксклюзивно для РБК-Украина (проект Styler) астролог Катерина Соловьева назвала главный цвет этого дня и рассказала, что запрещено делать в понедельник.
День будет неудачным для новых дел и важных решений, хирургических и стоматологических вмешательств, посещения парикмахерской. Из-за ретроградности Меркурия, который будет оставаться в этой позиции еще 10 дней, не планируйте важных переговоров, заключения новых договоров, приобретения техники, важных командировок, экзаменов, проведения важных платежей, выяснения отношений.
"Кризисный, стрессовый для организма период, время соблазнов и эмоционального напряжения", - предупредила Соловьева.
Именно поэтому в этот день:
Нарушение рекомендаций приведет к ухудшению здоровья, предупредила астролог. Самоконтроль может быть ослаблен, а инстинкты будут зашкаливать, возможны неразумные поступки.
"За мимолетным наслаждением может прийти разочарование. Главный соблазн - чувство власти над людьми. Необходимо обуздывать страсти и желания, собраться с духом, укреплять самодисциплину", - отметила Соловьева.
"Терпение и миролюбие - основной девиз дня. Завершайте начатые ранее дела, подводите итоги, возвращайте долги", - добавила она.
Гороскоп на 19 августа (иллюстрация: freepik.com)
"19 августа - день Луны, отвечающий за наши эмоции, психику, душу, подсознание, инстинкты, чувство, настроение, восприимчивость, уязвимость и эмоциональную изменчивость. Его влияние также заключается в основе родительского инстинкта, умении беспокоиться о других и успокаивать", - рассказала астролог.
В 21:26 (по киевскому времени) состоится точная фаза Полнолуния. Женщины чувствуют Полнолуние острее мужчин, объяснила Соловьева.
Луна будет без курса с 21:28 до 24:00. Такое положение приравнивают к действию ретроградного Меркурия, поэтому в этот период не следует начинать ничего нового и важного.
19 августа Луна будет в сложных аспектах с:
"Сбалансируйте энергию Луны белым цветом, серебром, потреблением молочных продуктов, отдыхом у водоема", - советует Соловьева.
Напомним, ранее мы уже рассказывали, что августовское Полнолуние готовит для каждого знака Зодиака.
Кроме того, недавно стало известно, что Вселенная щедро вознаградит лишь четыре знака Зодиака.