У Кривому Розі лікарі лікували перелом стегна вітамінами: пацієнтка померла

У Кривому Розі через несвоєчасно діагностований перелом стегна, а також неправильне лікування померла 54-річна пацієнтка. Як вважають рідні, травматолог Криворізької міської лікарні №1 встановив діагноз, що призвів до несвоєчасного лікування реальної травми. Після появи травми 5-го липня, лікар призначив лікування не діагностованого перелому стегна мазями, вітамінами та кремами.

Деталі події розповіла знайома загиблої Олена Огоренко в соціальній мережі.

Як повідомляється, через два дні після призначення лікаря постраждала знову повернулася до лікарні. Доктор оглянув пацієнтку і поставив діагноз "рак кістки", при цьому жінку знову відправили додому. Постраждала вирішила звернутися до юристів, які спеціалізуються на захисті прав пацієнтів. Вони їй порадили сходити до іншого лікаря. Приватний лікар прийшов за викликом постраждалої до неї додому, подивився знімки, зібрав анамнез, але перелом шийки стегна так і не побачив. Він тільки при огляді травми припустив, що у неї швидше за все перелом стегна, і для точної діагностики потрібно зробити додаткові знімки. Також медик зазначив, що якщо діагноз підтвердиться - необхідна операція. Після серії знімків лікарям міської лікарні таки вдалося поставити правильний діагноз.

"При переломі шийки дійсно надягають "чобіток" і можуть відправити додому. А при переломі стегна як мінімум показана госпіталізація і витяжка, а максимум - металоостеосинтез (оперативно вставляють спицю всередину кістки). І знеболюючі теж різні. Людина 4 дні терпіла шалений біль. Викликали швидку у вівторок (другий день). Але "швидка" відмовилася везти в лікарню. А той лікар, що в лікарні №1, виписав при переломі мазь, вітаміни та пігулки. Розшифровка: що мертвому припарки", - прокоментувала ситуацію юрист Лілія Королева, до якої за допомогою звернулися родичі померлої жінки, передає ТСН.

Лікарі провели операцію і встановили жінці спицю на 5-й день після перелому. Вже 13-го липня пацієнтка померла відразу ж після операції, як повідомили хірурги. Родичі померлої згадують, що та перебувала у хорошому настрої та була бадьорою до операції. Адміністрація 1-ї міської лікарні відмовляється коментувати інцидент.

"До нас надходять важкі хворі, всяке трапляється. Пацієнтка згоду на операцію давала, і про те, що у неї є ризики, що вона була попереджена. Більше я нічого говорити не буду", - сказала директор КП "Криворізька міська лікарня №1" Ірина Латанська.

Знайома загиблої пацієнтки розповідає, що операція рідним обійшлася майже 19 тисяч гривень. Частину цієї суми зібрали небайдужі люди.

"З Металургійного району по 1-ій міськлікарні в поліцію надійшло повідомлення від медиків про смерть пацієнтки 1966 року народження, яка знаходилася в медустанові. Її тіло направлено на СМЕ для встановлення причин смерті. Родичі померлої заяви не писали", - прокоментувала ситуацію інспектор відділу моніторингу Криворізького відділу поліції Оксана Лєсонен.

За станом на 15 липня тіло померлої жінки все ще знаходиться на експертизі. Родичі потерпілої планують відразу після завершення експертизи поховати померлу і написати заяву в поліцію.

"Я подала скаргу в МОЗ щодо несвоєчасного діагностування перелому, а також планую подати скаргу в НСЗУ щодо того, що лікарня взяла гроші з родини потерпілої на проведення операції, хоча цей медзаклад уклав договір з Національною службою на проведення хірургічних операцій, і вони повинні проводитися за кошти НСЗУ", - говорить юрист Лілія Королева.

Юрист вважає, що лікарі можуть забрати знімки. Якщо вони зникнуть, довести вину медиків буде набагато складніше.

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