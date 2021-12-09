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У Кривому Розі троє пасажирів побили 57-річного чоловіка і розбили трамвай

Автор: Роман Мирончук

У Кривому Розі Дніпропетровської області в одному з трамваїв стався конфлікт між трьома пасажирами і 57-річним чоловіком, в результаті якого останній отримав тілесні ушкодження.

Про це повідомляє Криворізьке районне управління поліції на своїй сторінці в Facebook.

Крім того, хулігани розбили лобове скло і вирвали дзеркало в трамваї. Після цього вони втекли в невідомому напрямку. Інцидент стався 4 грудня.

Того ж дня поліція встановила місце знаходження хуліганів. Ними виявилися троє повнолітніх місцевих жителів. Їх доставили у відділення поліції для з'ясування всіх обставин.

У Кривому Розі хулігани розбили трамвай (фото: facebook.com/NationalPoliceKR)

Наразі встановлюється сума завданих збитків. За фактом дій молодих людей відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Молодим людям загрожує позбавлення волі на строк до 4 років.

Нагадаємо, у Запоріжжі чоловік у стані алкогольного сп'яніння вистрилив продавцю в обличчя через маску. 47-річного потерпілого з кульовим пораненням доставили в міську лікарню.

Ми також писали про те, що в Києві група молодих людей скоїла напад на відомий клуб на Подолі на Контрактовій площі, коли там знаходилися відвідувачі. Хулігани розбили вікна і ламали двері, а потім вирушили до інших закладів.

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Дніпропетровська областьбійка