У Кривому Розі троє пасажирів побили 57-річного чоловіка і розбили трамвай

Крім того, хулігани розбили лобове скло і вирвали дзеркало в трамваї. Після цього вони втекли в невідомому напрямку. Інцидент стався 4 грудня.

Того ж дня поліція встановила місце знаходження хуліганів. Ними виявилися троє повнолітніх місцевих жителів. Їх доставили у відділення поліції для з'ясування всіх обставин.

У Кривому Розі хулігани розбили трамвай (фото: facebook.com/NationalPoliceKR)

Наразі встановлюється сума завданих збитків. За фактом дій молодих людей відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Молодим людям загрожує позбавлення волі на строк до 4 років.