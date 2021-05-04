У Кривому Розі підліток стріляв по банках і потрапив 6-річній дівчинці в обличчя
У понеділок, 3 травня, ввечері в Кривому Розі шестирічна дівчинка разом з батьками відпочивали на березі Солоного озера. Дитина відійшла від дорослих, щоб погладити корів і повернулася з ранками на щоці і шиї. Виявилося, що в дівчинку потрапив підліток, який стріляв по банках з пневматичної зброї.
Про це повідомляє "Первый Городской".
Інцидент стався поруч з вулицею Сахарова. Батьки спробували затримати кривдника їх дочки, але підліток з друзями сіли в машину і поїхали. На місце події приїхала бригада швидкої допомоги і поліція.
У дівчинки діагностували рану на правій щоці та забій на шиї. При цьому мати дитини відмовилася від того, щоб дочку відвезли в лікарню.
За попередньою інформацією, підлітку, що стріляв, було близько 14-років. У дівчинку він потрапив випадково, коли цілився по банках з пневматичної зброї.
Батько дівчинки розповів, що підліток здійснював постріли прямо з машини.
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