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У Кривому Розі підліток стріляв по банках і потрапив 6-річній дівчинці в обличчя

Новость на русском → Кривий Ріг, Вівторок 04 травня 2021 11:46
У Кривому Розі підліток стріляв по банках і потрапив 6-річній дівчинці в обличчя Колаж РБК-Україна: підліток потрапив дівчинці в обличчя з пневматичної зброї
Автор: Роман Мирончук

У понеділок, 3 травня, ввечері в Кривому Розі шестирічна дівчинка разом з батьками відпочивали на березі Солоного озера. Дитина відійшла від дорослих, щоб погладити корів і повернулася з ранками на щоці і шиї. Виявилося, що в дівчинку потрапив підліток, який стріляв по банках з пневматичної зброї.

Про це повідомляє "Первый Городской".

Інцидент стався поруч з вулицею Сахарова. Батьки спробували затримати кривдника їх дочки, але підліток з друзями сіли в машину і поїхали. На місце події приїхала бригада швидкої допомоги і поліція.

У дівчинки діагностували рану на правій щоці та забій на шиї. При цьому мати дитини відмовилася від того, щоб дочку відвезли в лікарню.

За попередньою інформацією, підлітку, що стріляв, було близько 14-років. У дівчинку він потрапив випадково, коли цілився по банках з пневматичної зброї.

Батько дівчинки розповів, що підліток здійснював постріли прямо з машини.

Нагадаємо, в Одесі восьмикласник забризкав з балончика вчительку на уроці інформатики. У педагога після інциденту опіки рогівки ока. Їй також знадобився лікарняний.

Ми також писали про те, що під Сумами 13-річна школярка зацькувала вчителів. Вона тримала в страху всю школу. За підлітка до відповідальності поліція притягнула матір дівчинки.

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