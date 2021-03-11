У Кривому Розі чоловік напав на дитину в ліфті: нелюда спіткала розплата

Правоохоронцям швидко вдалося вийти на слід і затримати кривдника дитини. Його впіймали, схопили і поклали обличчям на асфальт в мікрорайоні Східний-3 силами патрульної поліції і співробітників Криворізького районного управління поліції.

Вдалося з'ясувати, що педофіл помітив дівчинку ще задовго до атаки. Він пішов за нею, коли та вийшла з транспорту, зайшов слідом за дитиною до під'їзду, а потім - в ліфт. Там зловмисник спробував засунути руку їй під одяг.

У Кривому Розі впіймали збоченця (фото: one.kr.ua)

На щастя, на своєму, третьому поверсі, дівчинці вдалося вибігти і вона почала щосили гамселити в двері - на крики зреагував батько.

Нападника злякали, і він встиг вибігти з під'їзду. Але хлопець потрапив на камери відеоспостереження.

Дівчинка його впізнала. Це місцевий мешканець, якого не раз помічали біля дитячих майданчиків.

У Кривому Розі чоловік напав у ліфті на дитину (фото: one.kr.ua)